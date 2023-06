Truffe ai clienti Oscurato il sito di e-commerce

Sul sito di e-commerce erano in vendita a prezzi concorrenziali ricambi e toner originali per stampanti di noti marchi di elettronica (HP, Samsung, Toshiba e Dell), ma dopo l’acquisto i clienti si vedevano arrivare a casa prodotti compatibili o rigenerati, spesso di scarsa qualità. Oppure, non ricevevano proprio nulla. A scoprire la truffa è stata la Guardia di Finanza che ha sequestrato la piattaforma di e-commerce e denunciato per frode in commercio il suo responsabile, un imprenditore cinquantenne. Secondo le stime delle Fiamme Gialle l’uomo avrebbe ottenuto ricavi, nell’ultimo triennio, per oltre 500mila euro. I finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno approfondito le circa 100 recensioni negative presenti sul web riferite alla piattaforma e perquisito l’abitazione dell’indagato e il luogo di stoccaggio della merce, entrambi in periferia, sequestrando il pc e il server utilizzati per l’attività illecita e circa 200 ricambi destinati alla vendita.