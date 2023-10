Un altro incidente stradale, serve un intervento risolutivo

Ieri mattina, a San Lazzaro, in via Zucchi c’è stato l’ennesimo grave incidente. Vorrei venisse verificata la pericolosità della situazione stradale che ci coinvolge, tra strade strette e limiti che nessuno rispetta. Quando protestiamo in Comune o alla Polizia Municipale, ci fanno presente che, essendo una strada provinciale, non si può mettere nessun dissuasore, perché la legge non lo consente, ma io penso che sia ora di intervenire.

Magnani Mauro