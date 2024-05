Un altro incidente sulla Bazzanese. Ciclista investito all’incrocio

Non sono gravi le condizioni del ciclista investito nel tardo pomeriggio di ieri sulla vecchia Bazzanese, nel pieno centro di Crespellano. Secondo una dinamica che è al vaglio dei carabinieri della locale stazione della località di Valsamoggia, poco dopo le 18 l’uomo in sella ad una bicicletta è stato preso in pieno da una utilitaria guidata da una donna che transitava a velocità moderata sulla via Provinciale in direzione di Bologna. L’impatto è avvenuto in corrispondenza del semaforo che regola l’incrocio a ridosso del passaggio a livello e delle strisce pedonali. L’uomo è stato sbalzato a terra e l’auto investitrice si è fermata nell’immediatezza del fatto. Soccorso prima dai passanti e poi dai sanitari del 118 il ciclista che avrebbe riportato ferite non gravi è stato trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore. L’accaduto ha provocato il blocco della circolazione in entrambe le direzioni, con la conseguenza di lunghe code di auto ferme per consentire le operazioni di soccorso nelle ore di maggiore intensità del traffico. Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza poco dopo le 19 la circolazione è ripresa regolarmente.

Due feriti non gravi ma ancora più pesanti e prolungate invece le ripercussioni sulla circolazione per lo scontro quasi frontale tra due automobili avvenuto il giorno precedente verso le 16 a pochi chilometri di distanza, sulla Nuova Bazzanese all’altezza del capoluogo di Zola. Le proibitive condizioni meteo hanno complicato le operazioni di soccorso e successivo ripristino svolte con la regia della polizia locale Reno Lavino.

g.m.