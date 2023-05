Una festa per l’abbazia

Sabato 3 giugno l’Abbazia di Santa Lucia di Rocca di Roffeno festeggia il suo primo anniversario dalla riapertura. Alle 16.30 è prevista la messa e a seguire la cena presso il centro sportivo. La festa si chiuderà con l’esibizione di Tango del gruppo di ballo del maestro Canarini. Secondo la tradizione l’antico cenobio benedettino dedicato a Santa Lucia, venne fondato dal longobardo Sant’Anselmo a metà dell’VIII secolo come luogo ospitale per viandanti e pellegrini. Il plesso sacro, poi divenuto Abbazia, è allineato lungo la Via Cassiola-Nonantolana che, attraversando l’Appennino e il passo della Croce Arcana, collegava la celebre abbazia di San Silvestro di Nonantola alle città di Modena, Bologna ed a quelle di Lucca e Pistoia nel ducato longobardo della Tuscia. L’abbazia fu abbandonata nel 1630 e solo attorno al 1950 venne ricostruita. Della sua antica origine resta visibile la cripta, divisa da colonne ben lavorate e capitelli romanici fra i più belli di tutta la montagna. Sempre nel 1950, nello scalo merci ferroviario di Schwerin, in Germania, vennero ritrovate 4 pergamene che facevano parte degli archivi dell’Abazia e che ora sono conservate nella Biblioteca dell’Archiginnasio.