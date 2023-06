Virginia Woolf per tutte I versetti della scrittrice tradotti in 143 lingue

‘Virginiapertutte’ è insieme una mostra, un’opera e un’azione realizzata dal libro ‘Una stanza tutta per sé’ di Virginia Woolf. L’artista Patrizia Fratus ha suddiviso il libro in frasi di massimo due righe e lo ha mandato, attraverso una ‘call to action’, a tutte coloro che volessero tradurlo nelle lingue e nei dialetti del mondo, trascrivendolo su tessuti bianchi con inchiostro indelebile o ricamandolo con un filo rosso. Diffondendosi a macchia d’olio e appoggiandosi anche ai centri anti-violenza di donne con cui l’artista collabora, i ’versetti’ hanno riscosso molto successo: ne sono stati cuciti ben 2.690 in 143 lingue e dialetti diversi. La mostra inaugura oggi alle 18,30 al chiostro di Santa Cristina. Promossa dal Centro delle Donne, nell’ambito del Patto per la lettura del Comune, rimane allestita fino al 23 giugno.