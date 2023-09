Zuppi al Festival Francescano: “Dobbiamo temere la guerra e trasformarla in un sogno di pace

Bologna, 22 settembre 2023 – Il cardinale Matteo Zuppi lancia un monito dal festival francescano: "Non saremo mica così matti da non preoccuparci per quello che sta accadendo si interroga il presidente della Cei. "Si sta combattendo una guerra alle porte delle nostre case e rischiamo di commettere lo stesso errore che abbiamo fatto con il Covid-19. Prima abbiamo creduto che riguardasse solo la Cina, poi che sarebbe andato tutto bene. Dobbiamo avere paura della guerra e dobbiamo avere la forza di trasformare la paura della guerra nel sogno della pace".

L'occasione per sviluppare questa questione è un momento di riflessione all'interno del festival dal titolo "I sogni infranti". "Non vi è dubbio che la pace è un sogno infranto. Il mondo è pieno di problemi, ma spesso noi anziché affrontarli ci creiamo un nostro mondo, viviamo in una nostra bolla per poi meravigliarci quando non è più possibile nascondere il dramma dei migranti che scappano. Lì la gente muore davvero, loro non possono permettersi il lusso di un mondo alternativo".

Ha dialogato con il cardinale la giornalista Camilla Sala che ha raccontato le situazioni più spinose del mondo, dai talebani afgani all'Ucraina. "Pur non vincendo - ha raccontato Sala - l'odio di Putin ha raggiunto il suo obiettivo togliendo agli ucraini la loro generazione migliore".

Per la cronaca durante il dialogo sul cielo di piazza Maggiore è apparso l'arcobaleno.