Cesare Cremonini al Super Bowl 2023, il cantante a bordo campo in mezzo ai vip americani: “Che esperienza pazzesca”

Bologna, 13 febbraio 2023 – Certo che non ci si riposa mai. Reduci da una settimana intensa di Sanremo adesso è la volta del Super Bowl.

Tantissimi i super ospiti presenti ieri sera, 12 febbraio, allo State Farm Stadium di Glandale, in Arizona, per l’evento sportivo più amato dagli americani e non solo. Tra questi, Cesare Cremonini che con la maglia degli Eagles ha seguito la finalissima della National Football League a bordo campo e, come un vero cronista, ci ha restituito attimi di questa magica serata, portata a casa dal Kansas City e da Mahomes, due volte MVP – Most Valuable Player o miglior giocatore, diremmo noi.

Dopo il carrozzone sanremese sappiamo tutti che a gasare il pubblico durante le kermesse più famose sono le soprese che regalano le celebrità. E dopo i nostrani e super memati momenti ‘shock’ è la volta del Super Bowl. A scaldare una serata già roboante è stata la cantante Rihanna che, dopo una lunga pausa dal palcoscenico, ha stregato tutti con una performance strabiliante in look rosso e, ciliegina sulla torta, con il grande annuncio: è incinta del suo secondo figlio con il suo compagno, il rapper e produttore A$AP Rocky.

Insomma, tra esibizioni su palchi fluttuanti come solo gli organizzatori stelle e strisce sanno mettere in scena e con la pop star che, circondata da una flotta di ballerini, incendia il palcoscenico più famoso al mondo, spicca il nostro ‘cronista d’eccezione’, Cesare Cremonini, che ci ha restituito i momenti più salienti della serata sportiva e non solo, tra retroscena autoctoni e big match.

D’altronde, il cantante di Bologna ha imparato per bene a confondersi nel suolo americano, considerando il suo super viaggio in solitaria tra le bellezze del continente. E dopo averci mostrato Antigua e Miami, Cremonini ‘on the road’ non poteva non far tappa a Nashville e Memphis, le città della musica. Qui l'autore ha pubblicato, tra gli altri, un commovente video mentre si destreggia nel cimitero del Tennessee dove sono sepolti June Carter e, la sua fonte di ispirazione, Johnny Cash.

“SUPERBOWL2023 !!!!! Siamo qui! – scrive il cantante bolognese su un post di Instagram – Che esperienza pazzesca poter vivere questo spettacolo incredibile a bordo campo!! Atmosfera pazzesca! Seguitemi in queste ore, cercherò di farvi vivere in diretta con i miei occhi questa atmosfera unica al mondo!”.

Cremonini ha assistito a bordo campo alla serata dove le squadre Philadelphia Eagles e Kansas city Chiefs si sono contese il titolo del football americano, durante la 57esima edizione del Super Bowl. Un momento memorabile, e che per lo ‘scherzo’ del fuso orario vede il fischio di inizio in Italia a mezzanotte passata, dunque oggi, 13 febbraio.

Un momento memorabile, si diceva; se non altro perché il nostro Cesare ha assistito non solo al prestigioso evento sportivo, ma anche allo storico traguardo totalizzato da Patrick Mahomes nominato MVP del match, già vinto nel 2019. Con la vittoria del Kansas City 38 a 35, infatti, Mahomes è diventato il primo quoterback afroamericano a vincere due volte il MVP.

Ma al di là del risultato, la finalissima americana si può già scrivere come un grande successo storico per la black community, considerando che l’intera sfida è stata capitanata dai due quoterback, Patrick Mohames e Jalen Hurts, entrambi afroamericani.

Insomma, Cesare Cremonini avrà pure indossato la maglia degli Eagles, che hanno perso la partita, ma non la sfida più importante del Super Bowl: confermarsi l’evento degli eventi che, al di là dell’agonismo, regala storie in mondovisione che alla fine mettono d’accordo tutti (o così piace vederla a noi). E con i suoi social ci ha resi tutti un po’ partecipi di questo sogno americano.