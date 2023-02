Gianni Morandi a Sanremo 2023: apre il festival cantando l’inno di Mameli

Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi

Bologna, 7 febbraio 2023 – Sale la febbre da Sanremo (e del Fantasanremo). Sarà Gianni Morandi a cantare l’inno nazionale in apertura della prima serata del Festival di Sanremo. A dare l'annuncio è stato il conduttore Amadeus nella consueta conferenza stampa che dà il via alla settimana sanremese.

Sorpresa per Morandi, che ha appreso la notizia in quello stesso momento. E davanti all’inno di Mameli commenta: "Non lo sapevo ma sono pronto, sull'Inno sono preparato". È tutto pronto per la gara: non resta che seguire il festival e giocare al Fantasanremo: ecco come.