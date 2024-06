Max Pezzali infiamma il Dall’Ara di Bologna: questa sera il secondo concerto sold out

Bologna, 23 giugno 2024 – Max Pezzali si prende il Dall’Ara, facendo cantare migliaia di fan bolognesi in un weekend all’insegna della musica e dell’energia.

L’ex frontman degli 883 si è esibito ieri, sabato 22 giugno, e replicherà anche stasera (alle 21), con il sold out già annunciato. Tantissimi i fan in attesa dello show, nonostante il maltempo che si è abbattuto su Bologna e che preoccupa non poco gli spettatori presenti al Dall’Ara. Ma la voglia di cantare con Max sarà più forte: d’altronde, il tour negli stadi cominciato lo scorso 9 giugno a Trieste dal nome Max Forever (Hits Only) ha già riscosso un grandissimo successo tra i fan di tutta Italia.

Dalla curva alle tribune, fino al prato: per un weekend, il Dall’Ara lascia spazio alla musica e in campo non c’è il Bologna ma le canzoni di Max Pezzali. L’emozione, però, è la stessa. Già ieri sera gli appassionati hanno potuto cantare a squarciagola i suoi brani più famosi, in un viaggio nella musica e nel tempo, dal sapore nostalgico, ripercorrendo i 30 anni di carriera dell’artista.

Tra le ‘hit’ della scaletta, che Max riproporrà anche questa sera, intramontabili successi come ‘La regola dell’amico’, ‘Rotta per Casa di Dio’, ‘Come mai’, ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. E ancora, ‘Nord sud ovest est’, ‘Gli anni’, ‘Sei un mito’ e ‘Tieni il tempo’.

Questa sera ci penserà Max Pezzali a rialzare le temperature in città e a far dimenticare pioggia e ombrelli ai fan in città. Il cantautore è pronto a riprendersi per la seconda volta Bologna.

La possibile scaletta

Questo il possibile elenco delle canzoni che Max Pezzali è pronto a eseguire questa sera davanti a un Dall’Ara tutto esaurito:

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Servizio navetta

Per facilitare la viabilità, Tper ha messo a disposizione un servizio di bus speciale per il concerto di Max Pezzali. La linea 77/, infatti, collegherà direttamente il parcheggio Tanari con lo stadio Dall’Ara, senza fermate intermedie e con corse in programma ogni 9 minuti attive dalle 17 alle 20.30.

Il bus navetta permetterà quindi un facile e comodo arrivo allo stadio, che si preannuncia già tutto esaurito. Il consiglio è quello di muoversi per tempo e arrivare in anticipo al Dall’Ara, visto anche il forte rischio pioggia previsto. Il parcheggio Tanari, poi, rappresenta un vantaggio per chi si reca al concerto in auto: la sosta è infatti gratuita se si utilizza il bus navetta 77/.

Per quanto riguarda l’accesso al servizio speciale, sono validi tutti i titoli di viaggio inerenti all’area urbana di Bologna, dai biglietti agli abbonamenti. Il biglietto, inoltre, è acquistabile anche tramite l’app Roger, prima di salire a bordo del bus.

Una volta terminato il concerto, i bus presenti nei pressi dello stadio in via Andrea Costa garantiranno poi in pochi minuti il ritorno al parcheggio Tanari.