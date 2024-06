Concerto di Ultimo ad Ancona: le nuove date del tour 2025, quando i biglietti in vendita

Ancona, 23 giugno 2024 - Sorpresa per i fan di Ultimo. L'artista ha annunciato le date per il tour del 2025 e suonerà anche ad Ancona. Lo spettacolo andrà in scena il 2 luglio allo stadio del Conero, sarà la seconda tapa del tour. A svelare i progetti per il prossimo anno è stato proprio l'artista ieri sera durante il concerto a Roma, il primo dei tre andati sold out. Un po’ come ha fatto Vasco che durante il live a san Siro ha annunciato le date del tour 2025.

Il pubblico di Ultimo ha accolto con urla la grafica a tutto schermo che svelava le nuove date, sul finale della hit Vieni nel mio cuore. Inevitabile la gioia dei fan e chissà se anche ieri all'Olimpico c'era qualche anconetano che magari farà il bis l'anno prossimo, questa volta comodamente senza dove raggiungere altre città.

"Avevo detto che mi sarei fermato l'anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest'anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo", queste le parole di Ultimo che dal palco.

Ecco le date annunciate per il 2025:

29 giugno, Lignano Sabbiadoro 2 luglio Ancona 5 luglio Milano 10 luglio Roma 18 luglio Messina 23 luglio Bari I biglietti saranno in vendita da lunedì 24 giugno alle ore 14.