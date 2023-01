Prima del Comunale all’EuropAuditorium di Bologna, eleganza ed ospiti d’eccezione per l’Olandese volante di Wagner

Bologna, 28 gennaio 2023 – È la sera della prima ‘Prima’ che non si svolge al Teatro Comunale. È il Teatro EuropAuditorium ad accogliere “L’Olandese volante” di Richard Wagner, diretto da Oksna Lyniv, con la regia Paul Curran e "un cast di primo livello”, afferma il sovrintendente del Comunale Fulvio Macciardi.

L’eleganza non manca, anche nella nuova sede, e le cascate di paillettes, questa volta, vanno per la maggiore. Sono nere sugli abiti più classici ed eleganti, ma per l’occasione a dominare è il blu. Nel pubblico c’è anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, “mentre raggiungevo il teatro chiedevo al mio autista dove stesse andando - racconta -. Sono stupito, perché ho un ricordo formidabile del Comunale e mi auguro che possa riprendere le sue funzioni”.

Di diverso avviso è l’ex ministro Patrizio Bianchi: “Trovo che sia una conquista per il Teatro Comunale arrivare agli spazi fuori dalle mura storiche, come del resto hanno fatto le altre gradi città d’Europa”. Alla scrittrice, regina dei salotti bolognesi, Patrizia Finucci Gallo fa “un po’ effetto” il cambiamento, ma con sé ha portato l’amica Marina Di Guardo, scrittrice e mamma dell’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni. Arrivata oggi nella sua “amata Bologna – dice Di Guardo –. La bellezza in questa città è in ogni angolo. Mi piace la cultura, la simpatia degli abitanti, che sono anche molto filosofi, amano godere delle gioie della vita”.