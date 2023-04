Career Day Unibo 2023: 1.500 ragazzi incontrano 170 aziende per trovare lavoro

Bologna, 19 aprile 2023 – Migliaia di laureati e laureandi invadono BolognaFiere per il Career Day, l’evento di Unibo che mette a contatto gli studenti con il mondo del lavoro. Dalle 9.30 alle 17 al padiglione 33, gli universitari possono incontrare aziende e realtà lavorative negli stand allestiti per l’occasione, presentando il proprio Cv, con la possibilità anche di effettuare brevi colloqui.

Il rettore UniBo Giovanni Molari al carieer day (foto Schicchi)

“Gli iscritti per la decima edizione del Career Day sono 3.500 - spiega il rettore Giovanni Molari (video) -. E sono tantissime le aziende e le imprese che hanno chiesto di partecipare all’evento. In totale sono 170, e la richiesta è stata così elevata da dover escludere qualche realtà”. A prendere parte all’evento sono esclusivamente gli studenti di Unibo, laureati o ancora in corso. L’invito è indirizzato agli universitari dell’ultimo anno di triennale, agli studenti delle magistrali e ai dottorandi.

Partecipano all’evento aziende nazionali e multinazionali, che mettono a disposizione referenti aziendali per incontrare gli studenti e illustrare le modalità di candidatura. Oltre agli stand, anche workshop di presentazione e di illustrazione delle imprese.

Una grande occasione di apprendimento e di conoscenza, che accompagna la nuova generazione nel complesso sistema del mondo lavorativo. “I numeri dei partecipanti dimostra l’interesse per l’evento, che continua a portare proficue intese tra l’Università e il mondo delle imprese - conclude il rettore Molari-. È un contatto diretto, ed è necessario lavorare di concerto con le imprese”.