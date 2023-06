Cavalieri del lavoro, chi sono i bolognesi nominati da Mattarella

Bologna, 1 giugno 2023 – Capitani d’impresa, pionieri d’industria e dell’economia. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Averardo Orta

Tra loro c’è il bolognese Averardo Orta. Nato nel 1972 è presidente e amministratore delegato dell'ospedale privato Santa Viola di Bologna, struttura accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale da lui costituita nel 2001 per l'assistenza a pazienti con disturbi della coscienza. Opera con 97 posti letto e occupa circa 95 dipendenti. Nel 2009 ha dato vita al Consorzio Ospedaliero Colibrì con 11 dipendenti, di cui è amministratore delegato, per l'assistenza amministrativa e tecnica a 22 strutture sociosanitarie. È inoltre fondatore e amministratore di Clinicadomicilio, attiva nell'esecuzione di radiografie ed ecografie a domicilio.

Stefano Domenicali (Ceo Formula 1)

Stefano Domenicali, imolese, ma nato nel 1965 nel Regno Unito, è anche il primo italiano nominato presidente e amministratore delegato di Formula 1, società che detiene il marchio e la proprietà dei diritti commerciali dei Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1. Nel 1991 entra in Ferrari, di cui è stato direttore sportivo della Squadra Corse e responsabile della Scuderia, vincendo 14 titoli tra costruttori e piloti nel Campionato Mondiale di Formula 1. Dal 2016 al 2020 è stato presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini. Sotto la sua guida, i dipendenti sono aumentati di 700 unità e le vendite del 43%. Dal gennaio 2021 è ai vertici di Formula 1 e ha registrato un aumento del 49% dei ricavi. Occupa 525 dipendenti.

Marco Galliani

L’imprenditore Marco Galliani, nominato nuovo Cavaliere del Lavoro, è nato nel 1954 a Bologna. È amministratore delegato di Profilati, capogruppo di famiglia attivo nell'estrusione di alluminio, rame e argento e nel design di sistemi in alluminio per porte e finestre. Ha depositato 21 brevetti per la realizzazione di infissi sia a battente che scorrevoli. Nel 2020 ha ricondotto la società Pietro Galliani Brazing sotto il controllo della famiglia, riacquisendone il pacchetto di maggioranza dalla tedesca MEC-Castolin. Opera con tre stabilimenti a Bologna e uno a Teramo. Ogni anno realizza oltre 1.500 matrici per estrusione. L'export è di circa l'80%. Occupa 380 dipendenti