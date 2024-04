Supermercati aperti il 25 aprile a Bologna: gli indirizzi per la spesa

Bologna, 24 aprile 2024 - Periodo di festivi e possibili ponti in arrivo. In vista dell'arrivo del 25 aprile, anniversario della Liberazione, abbiamo raccolto le informazioni necessarie per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura delle varie catene di supermercati, per non farvi rimanere impreparati di fronte a possibili chiusure o variazioni.

Coop

E' prevista la chiusura di tutti i punti vendita di Coop Alleanza 3.0. "Un dovere celebrare il 25 aprile e il 1° maggio" ha dichiarato il presidente, Mario Cifiello.

Conad

I punti vendita Conad di Bologna rimangono chiusi al pubblico per la giornata di giovedì 25 aprile. L’unica eccezione è rappresentata dalla filiale di via Indipendenza, aperta dalle 7.30 alle 21, con l’intento di garantire un regolare servizio ai turisti in visita alla città.

Carrefour

I punti vendita bolognesi di Carrefour sono regolarmente aperti giovedì 25 aprile, con i seguenti orari:

strada Maggiore : 7.30-21;

: 7.30-21; via Massarenti : 8-22;

: 8-22; via Romolo Amaseo : 9-14,16-20;

: 9-14,16-20; via Mazzini : 9-20;

: 9-20; piazza di Porta Castiglione : 7-23.45;

: 7-23.45; via Arno : 7.30-20

: 7.30-20 via Castiglione : 9-20;

: 9-20; viale XXI Aprile : 9-21;

: 9-21; via Matteotti : 9-20;

: 9-20; via Vittorio Veneto : 9-20;

: 9-20; via Vitale da Bologna : 9-19;

: 9-19; via Sant'Isaia : 8-19.30;

: 8-19.30; via Porrettana : 9-18;

: 9-18; via don Luigi Sturzo: 7-24.

Aldi

I punti vendita di Aldi situati in via Larga, via della Liberazione, via Montebello, via Emilia Ponente, via Fava, via Giuseppe Dozza, piazza Giovanni da Verrazzano e a san Lazzaro di Savena rimangono aperti giovedì 25 aprile con orario domenicale, dalle 9 alle 21.

Lidl

I seguenti supermercati Lidl di Bologna rimangono aperti durante l'anniversario della Liberazione con i seguenti orari:

via Larga : 8-21.30;

: 8-21.30; via Sebastiano Serlio : 8-21.30;

: 8-21.30; via Libia : 8-21.30;

: 8-21.30; via Francesco Baracca : 8-21;

: 8-21; via di Corticella : 8-21.30;

: 8-21.30; via Francesco Zanardi : 8-21.30;

: 8-21.30; via Caduti di Amola: 8-21.30.

Pam

Giovedì 25 aprile, le filiali Pam restano aperte con i seguenti orari festivi:

via Bellaria , 47 : 9-20;

, : 9-20; via di Corticella,3 : 9-20;

: 9-20; via di Corticella, 101 : 9-21;

: 9-21; via Marconi, 28/A : 9-20;

: 9-20; via Francesco Zanardi, 2 : 9-21;

: 9-21; via Marconi, 20 : 9-21;

: 9-21; via degli Orti, 13 : 9-21;

: 9-21; strada Maggiore : 9-21;

: 9-21; via Augusto Murri, 4 : 8-20 (orario variabile);

: 8-20 (orario variabile); via San Felice, 105 : 9-21;

: 9-21; via Andrea Costa, 129 : 9-13.30, 17-20

: 9-13.30, 17-20 via San Donato, 2 : 8.30-20

: 8.30-20 via Santo Stefano, 29 : 9-21;

: 9-21; via Irnerio, 24: 8-21 (orario variabile).

Despar

A seguire, gli orari dei punti vendita bolognesi di Despar validi per la giornata di giovedì 25 aprile:

stazione Centrale, piazza delle Medaglie d'Oro : 8.30-20;

: 8.30-20; via Andrea Cost a , 61 : 8.30-20;

: 8.30-20; via Ottaviano Mascherino, 10 : 8.30-20;

: 8.30-20; via delle Armi, 12 : 8.30-20;

: 8.30-20; via Giuseppe di Vittorio, 4 : 8.30-20;

: 8.30-20; via dell'Industria, 12 : 9-20;

: 9-20; via dell’Arcoveggio: chiuso.

Esselunga

I punti vendita di via Guelfa ang. viale Lenin, via Emilia Ponente 72, Casalecchio di Reno e via A. Marabini 8 restano aperti con l'orario festivo, compreso dalle 8 alle 20.

Penny

Le strutture in via Giuseppe Massarenti e piazza VII Novembre sono aperte con orario festivo dalle 8.30 alle 13.30. Nel caso di via Massarenti è prevista un'apertura straordinaria pomeridiana dalle 16 alle 20.