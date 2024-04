25 aprile: appuntamenti a Bologna e in Emilia Romagna

Bologna, 23 aprile 2024 – Bologna così come tutte le città dell’Emilia Romagna si apprestano ai festeggiamenti del 25 aprile: giorno in cui ricorre il 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. “Anche l’Emilia-Romagna – si legge nel comunicato della Regione – rende omaggio al sacrificio di quanti lottarono per la pace e la democrazia, in molti casi dando la vita. I componenti la Giunta regionale saranno alle manifestazioni previste in tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, giovedì 25 aprile. Con la volontà di continuare a fare memoria, a preservarla e a tramandarla alle generazioni future”.

“Sette fratelli come sette olmi, alti robusti come una piantata”. Cominciano così – si legge sempre nel comunicato – i versi che Gianni Rodari dedicò ai sette fratelli Cervi, partigiani uccisi per rappresaglia a Reggio Emilia nel ‘43. E proprio a Casa Cervi, a Gattatico (Reggio Emilia), sarà presente il presidente della Regione: qui è prevista la cerimonia che ogni anno ricorda il barbaro eccidio dei sette fratelli; il presidente si recherà anche a Monte Sole, nel comune di Marzabotto (Bologna), dove sarà presente anche l’assessore alla Montagna e Welfare. La vicepresidente della Regione sarà invece alla Rocca Estense di Lugo (Ravenna) per la deposizione delle corone in memoria dei partigiani caduti.

Sotto le Due Torri il programma della cerimonia parte giovedì 25 aprile alle 9.30 nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano con la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra. Alle 10.15 invece, in Piazza Nettuno alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Alle 12, nel Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, è prevista la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali nei campi di sterminio nazisti. E dalle 16,30 alle 18,30 in piazza Maggiore il Gran ballo della Liberazione. E poi l'immancabile festa al Pratello.

Nella Città Metropolitana di Bologna le iniziative partono anche prima: il 24 aprile a Grizzana Morandi alle 21 Fiaccolata della Liberazione. Il 25 aprile ‘percorsi antifascisti da Monzuno a Marzabotto’, con un programma di eventi a ingresso libero tra storia, memoria, attualità, mostre fotografiche, dibattiti, interviste, letteratura, teatro, laboratori e musica. Il presidente della regione Stefano Bonaccini si recherà anche a Monte Sole, nel comune di Marzabotto, dove sarà presente anche l’assessore alla Montagna e Welfare.

A Lizzano in Belvedere giovedì 25 aprile alle 11 nel Centro documentale Enzo Biagi (Pianaccio) incontro su “La resistenza delle donne: ieri, oggi e domani”. Diversi gli appuntamenti a Pianoro con il Museo di arti e mestieri che ospita la mostra collettiva "I luoghi della Resistenza", visitabile fino al 28 aprile. A San Lazzaro di Savena giovedì 25 aprile alle 17 in piazza Bracci concerto del Corpo bandistico Città di San Lazzaro.

Gli otto comuni dell'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale) e gli altri comuni promotori del progetto Parco della Memoria, ossia Baricella, Granarolo, Minerbio e Malalbergo, con la partecipazione di Anpi, e Spi Cgil, organizzano una serie di eventi che ruotano intorno a un luogo simbolo della Liberazione, e cioè il Casone del Partigiano. Esempio mercoledì 24 aprile alle 20 "Suoni resistenti al casone del Partigiano", libri, letture, attività per bambini/e, gruppi musicali in concerto a cura dell’Associazione Primo Moroni – Ponticelli di Malalbergo. Giovedì 25 aprile alle 14 "Ciclata della Resistenza" organizzata dalle sezioni Anpi del territorio e dai Comuni promotori del progetto Parco della Memoria. Alle 15.15 arrivo della ciclata al Casone del Partigiano. A Castel San Pietro Terme giovedì 25 aprile, dalle 16 alle 21, in piazza Martiri Partigiani “Liberamusica - Arte Musica Cibo e Ristoro”, concerto e iniziative culturali.

A Castello di Serravalle giovedì 25 aprile il Teatro delle Ariette propone alle 13 pranzo popolare autogestito e alle 15 lo spettacolo "Canto alla terra - gli eroi e il Mediterraneo", uno spettacolo di e con Giuseppe Cederna. A seguire presentazione libro "Quando il fumo si dirada". A Medicina al termine delle celebrazioni ufficiali Coro di bambine e bambini delle scuole primarie, lettura dei brani premiati nell'ambito del concorso ‘Mi hanno raccontato una storia’ promosso da Anpi Medicina. Infine, la violinista Mariella Papanaga interpreterà brani di repertorio presso il Centro Sociale Medicivitas.

A Ozzano dell’Emilia giovedì 25 aprile dalle ore 8 Camminata della Resistenza; alle 9.30 prende il via la 10° edizione del Torneo della Liberazione. Sabato 4 maggio a Osteria Nuova, "Biciclettata della Liberazione" con partenza alle ore 10.45 dal piazzale del Municipio e camminata Pro Loco “Mens sana in corpore sano” e “Podistica ozzanese” alle 10.

A Crevalcore il 25 aprile dalle 15 alle 21 al Parco Armando Sarti, musica dal vivo con ‘La Libertà in concerto’. A Zola Predosa giovedì 25 si terrà invece il "Trekking del Partigiano", con soste nei luoghi della memoria e letture a cura di Cantharide: ritrovo alle 9.30 al Centro socioculturale Sandro Pertini (via Raibolini 44), partenza alle 10 e ritorno alle 12.30 al Centro per il pranzo. A Calderara di Reno il 25 aprile in Piazza Marconi verrà allestita la mostra "12 principi fondamentali della Costituzione", tratta dall'opera di Ro Marcenaro dedicata ai primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica italiana.

A Modena giovedì 25 aprile si terrà in piazza Grande la consueta manifestazione alla quale quest’anno interverrà Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi e vicepresidente nazionale dell’Anpi. Il programma delle celebrazioni, promosso dal Comitato per la storia e le memorie del Novecento dell’amministrazione comunale, ha preso il via con la collocazione in piazza Mazzini dell’installazione ‘Una dittatura non cade dal cielo’ : un grande cubo nero che ricorda il centenario dell’assassinio del deputato Giacomo Matteotti e l’avvento, con le elezioni politiche del 1924, del fascismo, e prevede anche incontri e conferenze, presentazioni di libri, camminate storiche, pranzi comunitari, musica e balli resistenti. Giovedì 25 aprile il programma si apre alle 10 con la messa in Duomo e prosegue con il tradizionale corteo della banda cittadina “Ferri”, l’omaggio al Sacrario della Ghirlandina e, alle 11.30, con la manifestazione in piazza Grande. Alle 12.30 pranzo della Liberazione nel cortile del Leccio del complesso di San Paolo (da prenotare entro il 22 aprile a biblioteca@cddonna.it). A seguire percorso tematico sui luoghi della Resistenza in centro storico. Alle 16 concerto in piazza Grande della banda cittadina e deposizione di fiori nelle strade dedicate a partigiani e antifascisti. Le celebrazioni proseguono domenica 28 aprile con il trekking urbano “1944, l’anno più lungo. La vita, la violenza, le bombe”. "Costellazione 25 aprile. Luminosa e splendente dal 1945” è la giornata di musica, arte e memoria che celebra la Liberazione a Carpi; a portare i saluti della Regione sarà l’assessore alla Cultura, che visiterà anche la mostra "Il Rumore della Memoria. Arte e impegno civile per i 50 anni del Museo al Deportato di Carpi".

A Reggio Emilia la commemorazione del 79° anniversario della Liberazione si aprirà il 25 aprile alle ore 10.15 con la Messa celebrata nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti. Dopo il corteo , da corso Garibaldi a piazza Martiri del 7 luglio, verranno deposte delle Corone ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti di tutte le guerre in piazza della Vittoria. A seguire, alle ore 11.15 circa, gli interventi delle autorità cittadine, di Ermete Fiaccadori, presidente dell’Anpi, e di Romano Prodi, presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i popoli. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Filarmonica Città del Tricolore. L'assessore regionale all'Agricoltura parteciperà in mattinata alla commemorazione ufficiale in piazza della Pace a Villa-Minozzo. Al Circolo Arci Fenulli alle 18 Il suicidio dello stato di diritto in Italia e Germania – Conversazione con Ivan Levrini. Alle 21.30 Proiezione del film ‘InchAllah a Boy’ di Amjad Al Rasheed Promosso da Anpi e Circolo Arci-Fenulli.

A Ferrara sono una decina le iniziative culturali organizzate in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione e il 25 aprile alle 16:30 è in programma Ferrara 1920-1922: la città dove la violenza fascista aprì le porte alla dittatura. Passeggiata a piedi e in bicicletta tra i luoghi cittadini teatro della violenza squadrista. Partenza dal Castello Estense, lato piazza Savonarola. A cura del Centro di Documentazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con Anpi, Istituto Gramsci, Cgil, Uil, Udi, Fiab, Arci. Altri eventi sono in programma il 27,28 e 29 aprile e a maggio.

A Rimini la cerimonia prevista per giovedì 25 aprile inizierà alle 9:45 in piazzale Roma al Parco Cervi, con la deposizione di una corona al monumento della Resistenza. Al termine della deposizione partirà un corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola le istituzioni. Al Piazzale Cinema Settebello invece, si terrà lo start di “Rimininbici”: una pedalata ecologica con arrivo alle ore 11 in piazza Cavour. Alle 14.00, invece, a cura dell’Anpi deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti.

A Piacenza a Piazzale Genova, alle 9.30, scoprimento della targa dedicata ai caduti del 9/9/1943 collocata sul muro ex Ospedale militare. Dalle 10 alle 12 partenza del corteo da Piazzale Genova con sosta sullo Stradone Farnese e cerimonia istituzionale in Piazza Cavalli. Cerimonia religiosa in ricordo dei Caduti nella Basilica di San Francesco. L’Anpi ha organizzato anche una serie di eventi come quello in Piazzetta Pescheria e portici di Palazzo Gotico dalle 12 con l’organizzazione di un servizio di ristoro con cibi e bevande. Alle 14 Canti di Resistenza, popolari e d'autore, con il concerto di Davide Cignatta e Alessandro Colpani. Alle 15:45 Canti per la pace del coro voci bianche di Piacenza. Al pianoforte Francesco Degli Antoni. Direttore Giorgio Ubaldi. Alle 16:45 la Resistenza piacentina nelle ultime ricerche storiche, con brevi interventi degli autori. Dalle 17:30 alle 19 concerto del complesso folk Corte dei Miracoli B.

A Ravenna il 25 aprile è in programma la Pedalata della Liberazione da Ravenna alla Pineta di Classe: un itinerario che testimonia le azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla liberazione di Ravenna. Appuntamento alle 10 al Giardino 9 novembre 1989 di via Keplero, retro del Conad Galilei Ritrovo. Lungo l’itinerario: deposizione di corone presso il parco Reginald Barton Stratton a Classe in omaggio al soldato inglese caduto durante la liberazione di Classe e, all’interno della pineta, presso il cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, giovani partigiani del distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di liberazione. Alle 11 in Piazza del Popolo deposizione di corone e intervento delle autorità, con esibizione della banda cittadina. Nel pomeriggio Gran premio 25 aprile città di Ravenna promosso dalla sezione Anpi Natalina Vacchi.

A Parma per il 79° anniversario della Liberazione come da tradizione, c’è un ricco programma di iniziative gratuite promosse dal Comune di Parma insieme alla Provincia di Parma e al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile. Da piazzale Santa Croce alle 9,30, dopo la consegna delle bandiere, partirà il Corteo che percorrerà le vie del centro insieme al Corpo bandistico Giuseppe Verdi, fino in Piazza Garibaldi dove seguiranno interventi istituzionali. L’appuntamento per l’atteso concerto per la Liberazione vedrà la tradizionale cornice di Piazza Garibaldi, dalle 21 del 25 aprile e a ingresso libero, travolta dall'‘Onda alta’ (brano con cui ha partecipato all'ultima kermesse sanremese) del popolare rapper Dargen D’Amico. La manifestazione è a cura del Comune di Parma con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna grazie all’organizzazione di Caos Organizzazione spettacoli e Arci Parma.

A Forlì-Cesena l’Amministrazione comunale insieme ai Quartieri e alle associazioni del territorio, propone una ricca programmazione di eventi. Le celebrazioni avranno inizio alle 11 di giovedì 25 aprile con il raduno delle autorità civili, militari e della cittadinanza nella piazzetta Alboni (piazzale est della Barriera Cavour). A seguire la banda musicale Città di Cesena darà avvio al corteo lungo viale Carducci che si concluderà con la posa della corona al monumento ai Caduti della Resistenza. Nel pomeriggio, alle 15, la festa proseguirà nella cornice naturale dei Giardini di Serravalle. Il 25 aprile saranno deposte corone nel Cimitero Militare degli Alleati, sulla Lapide a Mario Guidazzi (in Corso Cavour n. 157), sul Monumento ai Caduti di Cefalonia (in V.le Carducci), sulla Lapide in ricordo degli Ebrei caduti e deportati per motivi razziali (in Piazza Almerici), sulla Lapide alla Città di Cesena e sulla lapide ai Caduti Partigiani (Loggiato del Palazzo Comunale), sulla Lapide alle Vittime Civili (nell’Atrio del Palazzo Comunale), nello Sferisterio della Rocca, nella Cripta Ossario del Cimitero Urbano, sul Monumento alle Vittime di Ponte Ruffio.