Dove andare il 25 aprile in Emilia Romagna, dalle mostre ai concerti: guida agli eventi

Bologna, 24 aprile 2024 - Domani 25 aprile si festeggia l’anniversario della Liberazione d'Italia: oltre alle consuete iniziative commemorative, sono previsti appuntamenti dedicati nelle varie città della regione.

Oltre che un anniversario importante è anche un giorno festivo: tanti gli eventi in programma tra mostre, passeggiate e spettacoli dal vivo. Ecco una guida divisa per provincia.

Come ogni anno, una delle vie più trafficate del capoluogo emiliano si riempie di bandiere arcobaleno e messaggi di pace, in un ambiente di festa. Via del Pratello è pronta a celebrare l’anniversario della Liberazione con un programma molto ricco tra incontri, interventi a sfondo politico e di rilevanza sociale, iniziative e musica dal vivo. Nella piccola stradina, ricca di locali, si respira già aria di grande partecipazione e di buon umore, in uno dei luoghi di riferimento del 25 aprile.

Oltre alle usuali e solenni iniziative di commemorazione sparse in giro per la città, uno degli appuntamenti di culto del 25 aprile bolognese consiste nel gran ballo della Liberazione in piazza Maggiore, in programma dalle 16.30 alle 18.30 e organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni di ballo tradizionale bolognese.

Se cercate svago e divertimento per tutte le età, il Bologna Buskers Festival vi aspetta al parco della Montagnola con cinque giorni di arte, giocoleria, musica, laboratori per bambini e food & drink. L’evento è gratuito, con ingresso situato in via Irnerio 2/3.

Tra le mostre, da non perdere l’esposizione “Bologna Fotografata”, al sottopasso Re Enzo fino al 4 agosto 2024. Si tratta di un grande archivio ricco di testimonianze di epoche passate, per rivivere una Bologna che fu.

Giovedì 25 aprile è in programma la “Pedalata della Liberazione”, con un percorso previsto da Ravenna alla Pineta di Classe. Nel corso dell’itinerario, i partecipanti attraversano luoghi che nel 1944 sono stati interessati dal processo di liberazione della città di Ravenna. Il ritrovo è programmato per le 10 al giardino 9 novembre 1989 in via Keplero, mentre la partenza per le 10.30. Il costo per partecipare è di 2 euro, che verranno devoluti al Comitato cittadino antidroga.

Nella provincia ravennate, più precisamente a Faenza, è in programma tra le sale di palazzo Milzetti la visita guidata “Faenza liberata”, che mette a confronto l’entrata delle truppe napoleoniche in città, durante il periodo di costruzione dell’edificio, e la liberazione conseguente all’arrivo delle truppe alleate nel 1944.

A Pinarella di Cervia, tempo permettendo, il Festival Internazionale dell’Aquilone colora i cieli della riviera fino al 1° maggio. L’evento, ad ingresso gratuito e giunto alla 44esima edizione, ha in programma la splendida sfilata degli aquiloni, oltre a mostre a tema, laboratori didattici, installazioni, combattimenti ed esibizioni di volo acrobatico.

Alle 12.30 presso il circolo Aquila Longhi, in vicolo S. Maria n. 2, si svolge il pranzo della Liberazione a cura di Anpi “Laura e Lina Polizzi” della sezione di Parma. La partecipazione è libera, mentre la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail anpicittapr@gmail.com, al numero telefonico 0521286236 o direttamente nella sede di piazzale Barbieri 1, da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea per la provincia di Parma organizza “Resistere, pedalare, resistere”, un itinerario da seguire in sella a una bicicletta che interessa i luoghi della resistenza in città. La partenza è prevista da piazza Garibaldi a partire dalle 14.30. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, dal costo di 2 euro per i soci Fiab (assicurazione infortuni) e di 4 euro per i non soci (infortuni e responsabilità civile).

La giornata di giovedì 25 aprile a Parma si conclude con la musica dal vivo. Va in scena alle 21, in piazza Garibaldi, il concerto di Dargen d’Amico, in gara durante l’ultimo Festival di Sanremo con il brano “ Onda Alta”. L’esibizione prevede ingresso libero e gratuito ed è a cura di Caos Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Per ulteriori info, è possibile contattare il numero 0521 706214.

Anche la città romagnola regala un appuntamento con la musica dal vivo nel corso del giorno festivo. Presso la serra Cento Fiori di parco XXV aprile, ha inizio alle ore 18 il concerto della celebre band originaria di Bologna “Lo Stato Sociale”, preceduto dall’opening act di Eleonora Elettra delle ore 17 e seguito dal dj set di Dj Muna feat Ale Paglia, in FestivalPark dalle ore 21. L’ingresso all’evento è gratuito.

Il 25 aprile riminese presenta anche uno straordinario evento sportivo. Dal 24 al 28 aprile, la fiera di Rimini si appresta ad ospitare i campionati Europei di ginnastica artistica maschile, coinvolgendo un grande pubblico proveniente da tutto il mondo.

Nel giorno della Liberazione nazionale, a seguito della santa messa e del tradizionale corteo, la città di Modena garantisce a partire dalle 12.30 il consueto pranzo della Liberazione, allestito presso il cortile del Leccio del complesso di San Paolo e accompagnato dall’esibizione musicale live della Wind band del liceo Singonio. A seguire, il percorso tematico sui luoghi della resistenza nel centro storico della città, sempre con l’accompagnamento dei 40 musicisti della Wind Band. A partire dalle 16, in piazza Grande, va in scena il tradizionale concerto della banda cittadina.

Giovedì 25 aprile è ancora possibile visitare la mostra “Franco Fontana. Modena dentro”, allestita negli spazi dell’ex ospedale estense. L’esposizione, organizzata in occasione dei 90 anni del noto fotografo modenese, presenta una selezione di una ventina di opere messe a confronto con lavori di artisti contemporanei italiani e stranieri, provenienti da collezioni pubbliche e private.

E’ presente inoltre, fino al 28 aprile, la Fiera Campionaria di Modena, con ingresso in via Virgilio 58. Sviluppata su un’area di 20.000 metri quadrati, all’interno della rassegna si possono trovare oggetti di vario utilizzo: dall’arredo al design, dal giardino all’abbigliamento, e molto altro. L’ingresso all’evento è gratuito.

Giovedì 25 aprile, a partire dalle 16.30, va in scena “Ferrara 1920-1922: la città dove la violenza fascista aprì le porte alla dittatura”. Si tratta di una passeggiata, da fare a piedi o in alternativa in bicicletta, tra i luoghi cittadini che furono teatro della violenza squadrista, con partenza da Castello Estense dal lato di piazza Savonarola. L’iniziativa è a cura del centro di documentazione del museo del Risorgimento e della Resistenza, in collaborazione con Anpi, Istituto Gramsci, Cgil, Uil, Udi, Fiab e Arci.

Tra le sale del castello Estense, inoltre, è possibile visitare la mostra dedicata al fotografo Nino Migliori, con oltre 100 opere in mostra e aperta tutti i giorni ad eccezione del martedì. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, mentre è di 10 euro per il biglietto ridotto. Ingresso gratuito per i minori di 11 anni e per i minori di 18 accompagnati da un genitore.

Nel comune di Gattatico, a partire dalle ore 13 al museo Alcide Cervi, è in programma il concerto della Liberazione. Il programma dell’evento prevede esibizioni dal vivo di artisti quali Cisco, Giancane, Gang e Frenkie Hi-Nrg Mc, testimonianze di Giglio Mazzi, Gulala Salih, Luisa Morgantini, Mauro Sarzi e Emma Ruzzon. A seguire, dj set di Resistente con Mark Bee.

All’interno della prima sede produttiva della casa di moda italiana Max Mara, a Reggio Emilia, si trova la collezione d’arte contemporanea Maramotti, che ogni anno organizza visite guidate per scoprire le oltre 200 opere che ospita, tra dipinti, sculture e installazioni di artisti italiani e internazionali dal 1945 a oggi. L’ingresso all’evento è gratuito.

Alle 15, nella cornice del parco urbano Franco Agosto, ha inizio la festa popolare della Liberazione a cura dell’associazione Anpi. seguita alle 16 dal concerto della banda musicale “Città di Forlì”, nel salone comunale di piazza Saffi.

Fino al 30 giugno 2024, il museo civico di San Domenico ospita la grande mostra “Preraffaeliti. Rinascimento moderno”. Oltre 300 opere, per omaggiare il movimento artistico sviluppatosi in Inghilterra a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’evento.