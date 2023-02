Lavoro: Ntt Data sbarca a Bologna, maxi piano di assunzioni. Le posizioni aperte

Luca Isetta, Chief Operating Officer di NTT DATA Italia

Bologna, 9 febbraio 2023 – Il colosso del Sol levante sbarca a Bologna e spalanca le porte del mercato del lavoro. La multinazionale giapponese Ntt Data, leader nel settore della consulenza e dei servizi IT, ha annunciato oggi l’apertura di nuovi uffici in città: obiettivo per il 2025 è raggiungere i 400 dipendenti, 70 già entro l’anno.

Il nuovo polo, che sorge nel cuore della Data Valley e della Motor Valley, e vicino ad alcuni dei principali partner industriali di NTT DATA, avrà una connotazione principalmente negli ambiti Dati, Digital e Innovazione, calati nei mercati del Manufacturing, Financial Services, dell’Automazione Industriale e dell’Agrifood. Data scientist, Business Consultant ed esperti di processi gestionali tra i profili richiesti.

1.500 assunzioni in tutta Italia

L’apertura degli uffici a Bologna costituisce un’ulteriore conferma della centralità dell’Italia per la multinazionale giapponese, e rientra all’interno del piano di sviluppo da 200 milioni previsto per il 2025. I nuovi uffici di Bologna fanno seguito alle aperture a Bari e Salerno e all’annuncio di complessive 1500 assunzioni su tutto il territorio nazionale. Un corposo piano di investimento che si affianca al sempre più intenso dialogo con gli atenei italiani.

Così come accaduto in altre aree del Paese, infatti, NTT DATA ha già avviato interlocuzioni con le principali università e con i maggiori poli di ricerca e innovazione del territorio, per stabilire sinergie e collaborazioni.

“Con l’apertura dei nuovi uffici a Bologna, sulla scia di quanto già fatto in altre città italiane, stiamo implementando concretamente l’ambizioso piano di espansione e assunzioni che abbiamo annunciato lo scorso anno: 5000 nuove risorse entro il 2025” - ha commentato Luca Isetta, Chief Operating Officer di NTT DATA Italia. – “Bologna è oggi un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica del Paese e città chiave per il rafforzamento della nostra rete sul territorio nazionale. Insieme a professionisti e giovani talenti, abilitatori dell’innovazione, siamo certi di poter contribuire attivamente al processo di digitalizzazione del Paese”.

Assunzioni, le posizioni aperte

È possibile consultare le posizioni aperte a questo link: https://it.nttdata.com/career