Tra cucina e cosmetici, domani riparte Sana: il mondo biologico alla conquista della Fiera di Bologna

Bologna, 6 settembre 2023 – Il mondo del biologico si riunisce a BolognaFiere, che ospita la trentacinquesima edizione di Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale, che da domani fino a sabato occuperà cinque padiglioni, contando la presenza di oltre 650 aziende espositrici. Tre giorni - quattro per le aree del Care & Beauty e del Green Lifestyle, che proseguiranno fino a domenica - dedicati alla sostenibilità, con convegni, workshop, laboratori, degustazioni e tavole rotonde. "Gli spazi sono dedicati alla vita quotidiana e al cibo, articolando il concetto di benessere non solo sull’alimentazione, che è una vecchia tradizione di Sana – racconta Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere –. La sostenibilità è prassi di vita quotidiana".

L’expo ospita anche la quinta edizione di Rivoluzione Bio, gli Stati generali del biologico, organizzati da FederBio e AssoBio e realizzati con Nomisma, e permetterà ai visitatori di conoscere e sperimentare in maniera diretta il mondo biologico, che vede una crescita nella produzione, ma vive un momento di crisi a livello di consumi, ragion per cui ci sarà all’evento anche una campagna del ministero. "C’è una crescita delle produzioni, aumentano gli operatori e anche le superfici coltivate: siamo al 18,7 – spiega Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio –. E aumenta l’export, che è a +8% rispetto all’anno scorso. Ma c’è criticità sui consumi interni: i dati sono in aumento, ma l’inflazione ha portato all’aumento dei prezzi e quindi c’è un leggero calo dei consumi. Per raggiungere l’obiettivo del 25% di biologico nel 2026, bisogna investire per far crescere non solo le superfici, ma anche i consumi interni".

Sana lancia un messaggio green a cui bisogna rispondere "a livello regionale e nazionale, cioè continuare a produrre cibo sicuro e di qualità per tutti, salvaguardando l’ambiente e il territorio – afferma Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare –. Ci saremo con un padiglione importante, che testimonia che l’Emilia Romagna è il cuore agroalimentare del Paese non solo per quantità, ma soprattutto per qualità. Vedremo i nostri prodotti Igp tutto ciò che abbiamo fatto sul biologico". E alla fiera partecipano gratuitamente anche le aziende alluvionate. "Nel nostro padiglione ospiteremo imprese biologiche dei territori alluvionati e ci saranno iniziative di degustazione dei loro vini per valorizzarli e farli conoscere sempre di più".

Novità dell’anno è l’adozione del B2B: "Abbiamo deciso di concentrarci sul B2B, quindi sugli operatori e sul business – continua il numero uno di BolognaFiere –, dando un’opportunità di aumentare il livello di professionalità e di investimento. Abbiamo un buon numero di buyer dall’estero". La vetrina per il mercato italiano del bio e del naturale conta un ricco palinsesto di eventi. "Sana si conferma una delle principali fiere del settore a livello mondiale e non a caso è organizzata a Bologna, oggi traino di un nuovo modello di consumo, di cui il sistema agroalimentare del biologico è sempre più protagonista", evidenzia Daniele Ara, assessore all’educazione ambientale, agricoltura, agroalimentare e reti idriche. Ma Sana si occupa anche di inclusione sociale ed è per questo che nella lista dei protagonisti della fiera, c’è Fondazione Policlinico Sant’Orsola che, con le donazioni ricavate, sosterrà quattro progetti concreti in linea con i valori di fondo di Sana "finalizzati al benessere della persona – conclude il direttore Stefano Vezzani – aperti a cittadini e pazienti, con attenzione anche al verde".