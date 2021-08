Bologna, 29 agosto 2021 - Nell'ultima casa bolognese a 150 metri dal confine di Zola Predosa, Matteo Lepore lancia la sua campagna elettorale (video). In via Rigosa a Borgo Panigale, a casa di una famiglia bolognese, la tavola è apparecchiata nel giardino e, nell'attesa di un menu a base di lasagne, scaloppine al limone e zuppa inglese, il candidato sindaco di centrosinistra annuncia che, presto, farà altri pranzi "per conoscere i problemi della città. Un sindaco di strada è anche questo".

Lunedì 30, invece, all'Opificio Golinelli annuncerà i candidati della sua lista civica, guidata dal professor Roberto Grandi e dall'ex delegata provinciale del Coni, coordinatrice del progetto della maratona di Bologna, la tributarista Teresa Lopilato. Tra un bicchiere di vino e l'altro, il candidato sindaco di centrosinistra è tornato anche sul tema dei 'ribelli' dem esclusi dalla lista dem e, rispondendo d Alberto Aitini che lo ha accusato di "aver messo un veto su di lui", replica: "C'e' un Pd che ha fatto le sue scelte ed è stato coraggioso, visto che ha ha composto una lista che ha puntato sul rinnovamento e ha ha aperto alla società civile. Il momento in cui si discute di candidature è finalmente finito: ora dobbiamo parlare di Bologna. Del resto, sono state proposte ai consiglieri usciti che hanno votato la Conti, ma non ha ritenuto di accettare".

Morale: "La composizione della lista si è chiusa". E spazza via le polemiche: "La mia linea politica è chiara, come sono chiare le maggioranze che ci saranno un domani se i cittadini ci premieranno e credo che con le scelte che ha fatto il Pd ci sia una lista di grandissima qualità". Due parole le rivolge anche all'assessore Aitini, sebbene non lo citi mai: "Ha detto che mi voterà, lo ringrazio".

Poche parole sulla corrente Pd, Base Riformista, che ha chiesto l'intervento del Nazareno: "Con Enrico Letta c'è stato un dialogo costante in questi giorni, in queste settimane. Col partito nazionale - ribadisce - il rapporto è ottimo. Siamo la città che ha la coalizione più larga e più coesa tra le città italiane, quindi credo che sicuramente il risultato di Bologna, se sarà positivo come ci auguriamo, darà un grande contributo al partito nazionale".

