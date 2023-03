Al Casalunga trionfa Lomascolo

Sabato scorso il Golf Molino del Pero ha recuperato la Gara di Apertura della stagione agonistica. Daniele Macchelli, se non con il suo miglior golf, ha confermato di essere il miglior golfista del circolo di Monzuno imponendosi con 74 colpi, cinque oltre il par. Nella categoria netta Luca Leonori ha dominato con una prestazione da record assoluto e ben 58 punti. Alle sue spalle i bravi Edoardo Mascellani (48) e Luca Crocetta (44).

A Casalunga, dopo il recupero della terza prova del Winter Tour vinta da Alberto Ronconi (21) i giocatori sono tornati in campo domenica 19 per il Trofeo di Primavera, disputato sulla distanza di nove buche. Antonino Lomascolo ha vinto con 39 colpi mentre Roberto Neviani (21) ed Elena Borsari (25) si sono imposti nelle due categorie nette. Al Golf Bologna domenica all’insegna del divertimento nel Trofeo Pastry Lab Andrea Tedeschi, giocato con formula a coppie. Oltre 100 i giocatori in campo e vittoria per Christian e Riccardo Carbognin, che hanno battuto avversari e par del percorso con 71 colpi. Nella categoria netta Paolo Aiello con Davide Venturoli (50) hanno preceduto Matteo Fiori e Gian Marco Gregori (44).

Andrea Ronchi