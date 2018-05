Bologna, 29 maggio 2018 – “Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi, non vedo l’ora di correre a Misano”. Sono parole di Alex Zanardi, che commenta così la sua partecipazione all'unica tappa italiana del Dtm, il campionato tedesco di granturismo, che si svolgerà al Misano World Circuit dal 24 al 26 agosto 2018.

Per lui è già pronta una Bmw M4 Dtm, che è stata adattata alle sue esigenze. “Avevo programmato di esserci come appassionato di corse – rivela il pilota bolognese -, invece ci sarò da protagonista e nell'inedita configurazione di una gara Dtm in notturna, è semplicemente fantastico”.

Alex Zanardi e 'Obiettivo 3 Tokyo 2020". Il progetto sugli sport paralimpici

Gerhard Berger, presidente di Itr, la società che organizza il Dtm, lo accoglie a braccia aperte: “È un personaggio straordinario e popolare in Italia e nel mondo, la sua vita e il suo esempio, le sue prestazioni da atleta insieme all'umanità e all'ottimismo ispirano forza a milioni di persone”. L’ex ferrarista non ha dubbi sulla competitività di Zanardi: “Sappiamo che sarà una partecipazione vera, non scenderebbe in pista se poco convinto e di fronte a un pubblico che lo ama tanto”.

Per lui non sarà un debutto nel Dtm, ma un ritorno dopo i test del 2012 e la gara finale della stagione 2015.

Zanardi agli studenti: "Le barriere fra gli uomini sono quelle che spaventano di più"