Venite al Bar Carlino, oggi l’evento da Neri dedicato ai rossoblù: tanti ospiti e sorprese

Bologna, 2 ottobre 2024 – Racconti, storie e aneddoti. Curiosità, scoperte e passione. Risate, compagnia e soprattutto Bologna calcio. Tutto questo è Bar Carlino, il nuovo programma di eventi del nostro quotidiano, che torna oggi da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, sotto il portico più bello della città, quello di San Luca.

L’attesa è finita e dopo il seguitissimo esordio, il nostro ’bar sport’ accende nuovamente i riflettori, seguendo il club dei rossoblù nel secondo pre partita Champions. L’ora x scatta alle 18, quando inizierà il nostro evento, che potrete seguire dal vivo da Neri, in diretta sul nostro sito Internet, sui canali social e anche su Twitch, e sul canale 88 della televisione.

La squadra del mister Italiano è a Liverpool, a un passo dal pestare l’erba di Anfield, mentre i nostri cronisti vi aspettano nel salotto sportivo a cielo aperto, con tante sorprese per i lettori, gli appassionati del club e i tifosi che non sono riusciti a volare verso l’Inghilterra. Sono in programma diverse sorprese gustose da far leccare i baffi, preparate direttamente da Neri Pasticceria Caffetteria; sorprese nell’angolo tecnico, in cui vi sveleremo la formazione del Bologna Football Club 1909 e anche quella dei Reds, dialogando con i nostri lettori sulle scelte che vedremo poi sul campo da calcio alle 21. L’ora di diretta, in questo modo, scorrerà in maniera spontanea e veloce, ma soprattutto in compagnia: venite a trovarci, in via Saragozza 81, con i vostri amici o le vostre famiglie. Troverete il ’bar sport’ della città di Bologna e della squadra del Bologna.

Ma non sarete solo voi i protagonisti della puntata, perché saranno diversi gli ospiti che ci faranno visita nel nostro programma, realizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom, Canale 88, Acustica bolognese e Caffè 14 Luglio. Attesi per raccontare della loro passione rossoblù e del legame con la città, alcuni volti noti delle Due Torri.

Bar Carlino ospita il cantautore Andrea Mingardi, autore insieme con Luca Carboni, Lucio Dalla e Gianni Morandi dell’inno ’Le tue ali Bologna’, gli influencer Giovanni e Andrea Cerullo, conosciuti sui social come Gio e Andre, che ci spiegheranno come hanno deciso di mostrare e raccontare la disabilità sui loro profili digitali; dialogheranno con i nostri cronisti anche Valerio Di Pisa, presidente dell’Associazione Commercianti Rossoblù, e Pietro Maresca, presidente di Federauto Confcommercio Ascom. Ma non è finita qui: con noi ci saranno i collezionisti Luigi Pucciarelli, che mostrerà alcuni dei suoi storici cimeli e il collezionista Emiliano Nanni, che porterà al nostro salotto alcune inedite figurine. E visto che il nostro ’bar sport’ è internazionale, ci farà visita anche Christopher Rundle, direttore del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Alma Mater. Il programma è molto più ampio, ma vi toccherà seguirci per scoprire cosa il giornale simbolo di Bologna ha in mente per voi.

Potrete scoprirlo solo partecipando direttamente all’evento da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, o collegandovi alla nostra puntata che verrà trasmessa live sul canale 88 del digitale terrestre, sui nostri canali social, sul sito on line del Carlino e anche sulla piattaforma Twitch. Non mancate!