Calciomercato, il Bologna Fc ingaggia il greco Kyriakopoulos dal Sassuolo

Georgios Kyriakopoulos,

Bologna, 31 gennaio 2023 – Ecco il gong: il mercato invernale del Bologna si chiude, e lo fa con due operazioni ufficializzate nelle ultime ore. Non sono arrivati ‘botti’, né colpi last-minute: solamente una pedina per rinforzare la difesa. Pedina alla quale non si è aggiunto l’elemento di prospettiva per il centrocampo del quale aveva parlato domenica Claudio Fenucci in occasione della commemorazione in ricordo di Arpad Weisz.

Sceglie dunque il Bologna Georgios Kyriakopoulos, proveniente dal Sassuolo: il terzino sinistro classe 1996, arrivato in neroverde dall’Asteras Tripolis nel 2019, ha svolto nel pomeriggio di oggi le visite mediche all’Isokinetic ed è stato ufficializzato dal Bologna poche ore fa.

Kyriakopoulos, che può rappresentare un’alternativa a Cambiaso – rimasto in rossoblù nonostante il forcing della Juventus per riaverlo – e Lykogiannis sull’out mancino di difesa, potrà essere impiegato da Motta anche come esterno alto a sinistra. Arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.

Questa la nota del Bologna: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dall’U.S. Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Georgios Kyriakopoulos, con opzione per l’acquisizione definitiva. Ottavo calciatore greco della storia del Bologna, Georgios è un esterno mancino con già tre stagioni e mezzo di esperienza nella nostra Serie A. Dotato di rapidità e buona tecnica, si disimpegna molto bene in fase di spinta – notevole la sua progressione in corsa – e negli ultimi due anni abbondanti, grazie al positivo impatto al Sassuolo, si sta ritagliando spazio anche nella Nazionale del suo Paese. Dopo gli inizi in Super League greca all’Asteras Tripoli e qualche apparizione in Europa League con la squadra del Peloponneso, Kyriakopoulos si trasferisce in prestito nel modenese a settembre 2019 e dopo una convincente stagione iniziale ottiene il riscatto da parte dei neroverdi”.

Per un arrivo ecco un addio: lascia Bologna Emanuel Vignato, che passa in prestito con diritto di riscatto all’Empoli. La squadra toscana, perso nelle ultime ore Bajrami (trasferitosi al Sassuolo), si è arricchita in avanti con le firme di Vignato e di Piccoli dall’Atalanta.

Solo 8 presenze in Serie A per Vignato quest’anno: in Toscana cercherà quello spazio che a Bologna non ha mai trovato.



Sempre per quel che riguarda le uscite, si era parlato di un interessamento concreto del Galatasaray per Musa Barrow: il mercato in Turchia chiude l’8 di febbraio, ragion per cui la formazione di Istanbul ha ancora una settimana di tempo per, eventualmente, affondare il colpo per il gambiano. Per quel che riguarda le operazioni minori, hanno fatto rientro a Bologna Gabriele Corbo, Mattia Pagliuca e Federico Ravaglia; Dion Ruffo Luci, dopo i primi sei mesi al Trento, è stato girato alla Turris, sempre in prestito.



Giacomo Guizzardi