La gioia di Cremonini e Morandi allo stadio: cantano ‘L’anno che verrà’ per la vittoria del Bologna

Bologna, 18 dicembre 2023 - La gioia rossoblù per la vittoria contro la Roma contagia Cesare Cremonini e Gianni Morandi, che ieri dalla tribuna, per festeggiare il 2-0 dei ragazzi di Thiago Motta, intonano ’L’anno che verrà’ di Lucio Dalla scatenando sui social un vero boom di like.

Cesare Cremonini e Gianni Morandi

La canzone di Dalla è una melodia dolcissima per tutti i tifosi presenti allo stadio: dopo ogni vittoria casalinga, infatti, le casse del Dall’Ara risuonano con ‘L’anno che verrà’. Un modo per festeggiare la squadra che è ormai diventato un appuntamento fisso per il popolo rossoblù, presente ieri con oltre 25000 persone.

Una festa, quella di ieri – oltretutto con l’omaggio a Sinisa Mihajlovic a un anno dalla morte (VIDEO) – ha coinvolto l’intera città: come già era successo domenica scorsa, al triplice fischio dell’arbitro la torre degli Asinelli si è illuminata con i colori sociali del Bfc.

Festa grande, insomma, vista la posizione in classifica raggiunta dagli uomini di Motta, quarti da soli e in zona Champions. E speriamo che la torre si illumini di nuovo, molto presto, per una città che sta già sognando.