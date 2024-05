Parla Roberta Capua: "Io, napoletana verace, sabato tifo Bologna: si merita la Champions"

Bologna, 9 maggio 2024 – Da una parte Napoli, che l’ha cresciuta; dall’altra Bologna, che l’ha adottata e fatta sentire a casa, fin dal suo arrivo tanti anni fa. Il cuore di Roberta Capua, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, sabato sarà diviso in due, tra i colori partenopei e quelli rossoblù, in occasione del match tra le due squadre che si sfideranno sabato al Maradona. Nel profondo, però, c’è un lato che prevale sull’altro.

Capua, le ’sue’ due città si scontrano al Maradona.

"Chiaramente il mio cuore sarà diviso in due, è normale. Ma questa volta so chi sostenere".

Ecco, per chi tiferà?

"Propendo per il Bologna, perché meriterebbe finalmente di conquistare la Champions League. Questo giovane Bologna, così grintoso, che potrebbe portare questa grandissima soddisfazione, vorrei poterlo premiare sabato con una vittoria. Che non me ne vogliano i napoletani, ma è così".

Da piccola seguiva il Napoli?

"Mio padre lo guardava, però si è appassionato al calcio con l’età. Ma in generale per i napoletani, il Napoli è una fede".

Ma il tifo per il Bologna ha avuto la meglio anche sul suo animo partenopeo.

"Il corso positivo del Bologna calcio sta coinvolgendo tutti, anche chi prima non era particolarmente appassionato di calcio. Anche io sabato seguirò la partita in tv, da casa".

Il club meriterebbe la vetrina della Champions?

"Certo, perché è una squadra grintosa. Ma meriterebbe questo grande traguardo anche tutta la città. Bologna nell’ultimo periodo è cresciuta molto nel settore turistico: oggi il centro è assediato dai visitatori, anni fa era raro vederne molti. Negli ultimi anni, quindi, abbiamo vissuto un forte sviluppo anche economico in questo campo. Questo è un bene perché porta internazionalità e ricchezza; dall’altra parte, però, qualcuno si lamenta".

Cioè?

"I bolognesi sono un po’ protettivi verso la loro città, sono gelosi in senso buono: vorrebbero godersela meglio, in maniera più privata".

Cosa rappresenta Bologna per lei?

"È la mia città del cuore. È un’isola felice dove si vive bene. Ed è possibile perché offre una qualità della vita buona, nonostante nell’ultimo periodo, soprattutto nell’ambito della sicurezza, la situazione sia peggiorata. Nonostante ciò, Bologna secondo me rimane comunque ottima, rispetto anche ad altre grandi città dove io ho vissuto. È a misura d’uomo, nonostante sia molto internazionale, ed è ideale anche per crescere dei figli. Vivo qui dal 2006, e dal momento in cui sono arrivata qui mi ha accolto a braccia aperte, con calore e affetto. Su questo è molto simile a Napoli".

Cioè?

"I bolognesi sono i napoletani del nord: sono persone allegre, calde e coinvolgenti. Amano godersi la vita e in generale hanno un atteggiamento e un legame con la vita molto simile a quello di noi napoletani".