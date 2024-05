Thiago Motta, i cartelli dei bimbi per strada vicino a casa: “Vinci per noi”

Bologna, 8 maggio 2024 – Dove c’era una rossa cassetta delle poste ora c’è una bacheca rossoblú. Il tifo dei piccoli delle scuole Cremonini-Ongaro si trasforma in piccole opere d’arte, dedicate a Thiago Motta.

Il mister della nuova favola del Bologna Fc abita in zona, e gli studenti - molto più che tifosi in erba - hanno affisso dove una volta c’era una cassetta postale, tanti manifesti dedicati alle gesta di una squadra che non si vedeva giocare così da tempo.

E allora: “Fino alla fine forza Bologna Fc 1909 - si legge - meno 5 dalla Champions. Go Motta”. E il messaggio viene firmato da un bimbo e il suo papà.

Oppure: “Thiago, forza Bologna, vinci per noi” gli scrive Mario con grossi caratteri rossoblú. E infine: “Thiago forever, forza Bologna, Mattia”, e a chiudere un arcobaleno bicolore, con le tinte che da inizio stagione fanno sognare a occhi aperti i grandi, ma soprattutto i piccini.