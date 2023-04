Soriano infortunio, tegola per il Bologna Fc: ecco quanto starà fuori

Bologna, 12 aprile 2023 – Nuova tegola in casa Bologna. La vittoria di Bergamo, con annesso 2 a 0 rifilato ai bergamaschi allenati da Gasperini, ha lasciato strascichi sul gruppo di Motta, e più precisamente sul capitano Roberto Soriano: Soriano, partito dall’inizio contro i nerazzurri come esterno alto di destra e sostituito all’intervallo da Orsolini, ha infatti riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

I tempi di recupero? Stimati in circa 5-6 settimane dal club rossoblù, che ha comunicato la notizia dell’infortunio del giocatore nella mattinata odierna. Per Soriano quella contro l’Atalanta rischia dunque di essere una delle ultime partite disputate quest’anno: difficile pensare, ad oggi, ad una data di rientro.

Con nove gare ancora da giocare il numero 21 potrebbe riassaggiare il campo verso fine maggio, ma si tratta di valutazioni ancora in stato embrionale. Con Soriano infortunato e Orsolini squalificato per il Milan, Motta perde due pedine importanti, dovendo così riscrivere l’attacco da opporre alla formazione rossonera sabato pomeriggio. Non recupereranno nemmeno Arnautovic e Cambiaso, ancora alle prese con allenamenti differenziati, indi per cui la formazione che Motta schiererà sabato pomeriggio risentirà, chiaramente, anche di queste due assenze. Nella mattinata di oggi il Bologna è sceso in campo a Casteldebole: dopo una parte di lavoro in palestra serie di esercitazione tecnico-tattiche sul campo.