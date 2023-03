Blitz dell’Olimpia: battuto il Fenerbahce

Milano espugna il campo del Fenerbahce, 75-82 (18-23; 35-37; 52-61 i parziali) e agguanta la Virtus nella classifica dell’Eurolega. Dopo i due recuperi, per le gare rinviate, tutte le 18 squadre hanno disputato 29 incontri. Ai playoff le prime otto che si ridurranno poi a quattro per la tanto attesa final four. Virtus e Milano hanno ancora una piccola speranza di arrivare tra le prime otto.

La classifica: Olympiacos Pireo 42; Real Madrid 40; Barcellona e Monaco 38; Fenerbahce Istanbul 34; Maccabi Tel Aviv e Partizan Belgrado 32; Baskonia e Zalgiris Kaunas 30; Valencia ed Efes Istanbul 28; Virtus Bologna e Milano 26; Stella Rossa Belgrado 24; Bayern Monaco 22; Panathinaikos Atene 20; Alba Berlino e Asvel Villeurbanne 16.