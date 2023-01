Fortitudo Bologna Udine 95-67, friulani spazzati via

Gioia Fortitudo dopo la vittoria con Udine (foto Schicchi)

Bologna, 29 gennaio 2023 – Era la sfida perfetta per leccarsi il dito e voltare una pagina di insicurezze, altalene umorali e mancati risultati che, con 7 giornate ancora da giocare prima del sipario sulla regular season, iniziano ad avere un peso importante in ottica playoff. Così una Fortitudo magistrale strapazza letteralmente Udine 95-67, cancella il -6 dell’andata e riprende il filo del discorso dopo due sconfitte consecutive: domenica alle 20,30 la Effe sarà di scena al PalaFlaminio di Rimini per il posticipo dell’ottava di ritorno.

Prepartita all’insegna del ricordo sotto la volta del ‘Madison’, con la Fossa dei Leoni che ha esposto lo striscione ‘Ciao Lungo’, a celebrare la memoria dello speaker Lanfranco Malagoli (la voce della celebre frase ‘Un saluto ai ragazzi e alle ragazze e a tutti il più cordiale benvenuto’) a 25 anni dalla sua scomparsa: osservato altresì un minuto di silenzio per la scomparsa di Enzo Cainero, storico presidente dell’Udinese. Si viaggia sulle rotaie dell’equilibrio nei primi tre giri di cronometro, con Barbante e Pellegrino a scambiarsi colpi sotto le plance, prima della tripla di Aradori che infiamma il PalaDozza (10-6). Sull’altro fronte Sherrill e Gentile alzano i giri del motore e, complice un attacco troppo frettoloso dei padroni di casa, dà a Udine il 14-19 fermato dal time-out di Dalmonte: rientra egregiamente la Effe, che con Davis, Cucci e due triple temerarie di Aradori torna a fiatare 24-21. Ultime schermaglie dalla linea della carità e Bologna chiude la prima frazione sul 26-22.

L’appoggio di Cucci su assist di capitan Fantinelli apre sul +6, presto rallentato dall’ingresso di Cusin. Ma l’inerzia soffia sulle vele dei biancoblù che col 2+1 di Fantinelli e con la tripla di Cucci redigono il 36-26 che dà una spallata ai friulani (time-out di Finetti). Gaspardo allevia i dolori con uno step back, ma in un minuto arriva una bersagliata di quattro triple con Italiano, Fantinelli e Panni che in men che non si dica demolisce mentalmente gli ospiti 50-32. Il canestro di Bologna si allarga: le triple di Cucci e Fantinelli e la schiacciata di Davis correggono il massimo vantaggio e le due squadre vanno a riposo sul clamoroso 60-37 (Bologna 11/13 dalla linea dei 6,75).

In avvio di ripresa Aradori e Barbante autografano in 5’ il devastante +34 che sembra mettere a tacere le preoccupazioni delle ultime settimane e alza considerevolmente i decibel di piazza Azzarita: Finetti si appella al time-out per tamponare l’emorragia, ma l’inerzia è a senso unico. Sherrill dalla lunetta smuove i suoi, Fantinelli replica per il +36, prima che Italiano esca di scena per il quarto fallo ai danni di Gentile e prima della tabellata dalla lunga di Panni, che sigla l’86-48 (+38 che sarà l’apogeo dell’irripetibile serata biancoblù) col quale si chiude la terza frazione.

Sherrill, Antonutti e Cusin dissodano la terra friulana sperando che il cronometro scivoli via il più velocemente possibile (91-56). Nel momento della festa Dalmonte pesca dalla panchina i giovani per la passerella conclusiva di una serata tanto perfetta quanto inattesa: ora saranno le prossime uscite a testimoniare se il senso di responsabilità tanto richiesto dal coach sia stato acquisito dai biancoblù. Al PalaDozza finisce 95-67 (127-65 nel computo delle valutazioni di squadra).

Il tabellino

FORTITUDO 95

UDINE 67

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Biordi, Bonfiglioli, Thornton 8, Aradori 21, Natalini, Barbante 9, Panni 10, Fantinelli 17, Niang, Italiano 8, Cucci 16, Davis 6. All. Dalmonte.

APU UDINE: Gentile 11, Palumbo 4, Antonutti 9, Gaspardo 11, Cusin 4, Briscoe ne, Fantoma, Esposito 2, Pellegrino 6, Monaldi 3, Sherill 17. All. Finetti.

Arbitri: Vita, Costa e Grappasonno.

Note: parziali 26-22; 60-37; 86-48.