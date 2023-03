Il Dall’Ara vota la fiducia: già in 25mila

Con o senza Arnautovic, è un Bologna che piace al popolo rossoblù. Popolo rossoblù che domani notte, in occasione della sfida con la Lazio (calcio d’inizio alle 20,45), riempirà il Dall’Ara ben oltre ogni più rosea previsione, votando in anticipo la fiducia a Motta e al settimo posto che il suo Bologna sta difendendo con i denti. A oggi sono 25mila gli spettatori garantiti, effetto dei 12.576 abbonati rossoblù e degli altrettanti biglietti venduti. Tra i tagliandi che hanno già trovato un padrone ci sono quelli degli almeno 3mila tifosi biancocelesti in arrivo dalla capitale, anche se il numero potrebbe crescere dal momento che è già andata esaurita l’intera curva San Luca. La bella notizia per il club rossoblù e per Joey Saputo, che domani assisterà alla sfida dalla tribuna prima di rientrare in Canada, è che sono tanti i bolognesi che hanno acquistato il biglietto approfittando della doppia promozione riservata a donne e studenti dell’Università di Bologna. La corsa al biglietto ha fatto sì che siano rimasti in vendita solo tagliandi di tribuna: c’è tempo fino al calcio d’inizio di domani per acquistarli.

E così fin d’ora si può dire che la gara con la Lazio farà registrare il secondo miglior incasso stagionale, preceduto solo dai 28.317 spettatori della gara con l’Inter. In assoluto sarà la settima volta dall’inizio della stagione che il Dall’Ara supererà quota 20 mila presenze: da agosto ad oggi è successo con Sampdoria, Lecce, Torino, Sassuolo, Monza e Inter.

m. v.