Jhon Lucumì "Che emozione contro l’Inter Il Bologna lotterà per l’Europa fino alla fine"

di Gianmarco Marchini L’Europa è come un accento: può cambiare il senso di una parola. Può cambiare il senso di una stagione. Jhon Lucumì – con l’accento rigorosamente da leggere – è un gigante dal sorriso gentile. Ha spalle larghe per spostare una montagna, ma conserva l’animo dolce del ragazzino che, mano nelle mano con l’abuela Guillermina, attraversava il caos di Cali per inseguire un sogno dalla forma rotonda. "I miei genitori dovevano lavorare duro – racconta il 24enne –, così mia nonna mi veniva a prendere a scuola, mi faceva mangiare e poi mi portava agli allenamenti: c’erano da fare quindici-venti minuti di camminata attraverso zone poco adatte a un bambino". Quel bambino ne ha fatta di strada, oltrepassando l’Atlantico per un viaggio dalla Colombia al Belgio: ad aspettarlo, la maglia del Genk e i primi esami nel calcio che conta. Tutti superati brillantemente, prima in campionato, poi in Europa League, in Champions e con la camiseta della nazionale. A un certo punto, in tutte le storie dei predestinati, arriva la grande chiamata. Leggenda narra che nell’estate 2021 Jhon fu a ventidue minuti dal passare al Barcellona, ma un ritardo nel presentare la documentazione fece saltare tutto. Versione mai confermata...