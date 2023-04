Marzola: "Questa Geetit non è mai sazia"

di Marcello Giordano

"Senza nulla da perdere e con tutta la voglia di conquistarci un sogno". E’ il direttore sportivo della Geetit, Piero Pedretti, a spiegare con quali attese e sensazioni la Pallavolo Bologna viva la vigilia della prima dei playoff. Al PalaSavena di San Lazzaro, alle 20,30, la Geetit ospiterà Pineto, squadra che ha chiuso la regular season del campionato di A3 al secondo posto, dopo aver vinto anche la Coppa Italia di Lega.

La Geetit, invece, alla corsa promozione è arrivata di rincorsa, da settima in classifica, conquistando il pass all’ultima giornata.

"La squadra abruzzese è una corazzata, che ha vinto Coppa Italia e SuperCoppa di Lega. Ha dimostrato di essere la più forte quando si gioca con qualcosa in palio, ma noi abbiamo fame, non abbiamo nulla da perdere dopo una stagione vissuta in crescendo e tanta voglia di tentare un’altra impresa. Proveremo a rovinargli i piani", spiega il tecnico Marco Marzola, memore che in stagione regolare, Pineto a San Lazzaro soffrì non poco, passando per 3-1.

La SuperLega ha dimostrato che i playoff centrano poco o nulla con la stagione regolare: fuori Modena e l’imbattuta Perugia. E allora vietato darsi per sconfitti. Anche perché la formula di questo primo turno potrebbe favorire sorprese, visto che si gioca con gare di andata e ritorno ed eventuale golden set di spareggio, e prima infrasettimanale sul campo della peggior classificata.

"Siamo carichi", conferma il gm Andrea Cappelletti, che insieme con il resto della dirigenza si sta adoperando per garantire una cornice d’eccezione. Nella serata di ieri si è tenuta una riunione con tutte le 7 società gemelle della Pallavolo Bologna, che hanno annullato gli allenamenti in programma questa sera per le varie prime squadre e formazioni giovanili, per garantire sostegno e presenza al PalaSavena. Bologna sta riscoprendo anche la passione per il volley: a raccontarlo, il pienone a Portomaggiore per l’ultima di regular season della Geetit e i 2mila presenti al PalaDozza per le finali di serie B1 femminile di Coppa Italia.

La Geetit proverà a offrire nuovi motivi per riscoprire passioni e ambizioni sotto rete questa sera al PalaSavena. C’è un match da vincere. E ci sarà poi una trasferta a Pineto domenica pomeriggio per provare a completare l’opera.

Le altre gare: girone bianco: Garlasco-Savigliano, Parma-Macerata.

Girone Blu: Bari-Catania, Tuscania-Lecce, Casarano-Pami.

Spareggio promozione: Fano-Ortona.