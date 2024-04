Il pickleball sbarca a Bologna per abbattere le barriere generazionali: dove e quando

Bologna, 19 aprile 2024 – Una nuova disciplina. Facile da imparare, con poche regole e il vantaggio di saper rompere le barriere generazionali. Bastano delle racchette, una pallina e tanta voglia di divertirsi. Il pickleball approda all’ombra delle Due Torri con un evento dedicato il 25 aprile, organizzato da Gioca Sport Asd, in collaborazione con gli assessorati allo Sport e alla Scuola del Comune di Bologna e l’Asd Dojo Equipe. Presso la Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla, dalle 10 alle 17, saranno allestiti due campi regolamentari per permettere agli studenti e ai loro accompagnatori di entrare nel mondo di uno sport ancora poco conosciuto, ma in grande espansione.

“Sarà un evento a disposizione della città, che si inserisce in un momento magico dal punto di vista sportivo”, ha spiegato Alberto Bortolotti, presidente di Gioca Sport. L’appuntamento, dedicato soprattutto agli alunni delle scuole di Bologna, sarà gratuito perché “vogliamo coinvolgere persone di tutte le età e provenienze, proponendo qualcosa di accessibile. Il pickleball è una disciplina che non richiede particolari abilità e una buona proposta di movimento”, le parole dell’Assessora allo Sport Roberta Li Calzi.

L’obiettivo, insomma, è organizzare una grande festa: “La Bolognina sta diventando un luogo di

socializzazione, incontro, cultura e sport. Il pickleball è un’attività fruibile, che ha bisogno di una

mano per lo sviluppo – ha sottolineato l’assessore alla Scuola Daniele Ara –. Siamo interessati a

individuare all’interno delle scuole degli insegnanti disponibili ad accogliere la disciplina e trovare

qualche spazio esterno per poterlo, nel tempo, attrezzare stabilmente. È uno sport che si presta

molto bene a entrare nelle nostre scuole”.

A fornire qualche dettaglio tecnico, il vicepresidente di Gioca Sport, Dario Pattacini: “Il progetto

‘Pickleball in classe’ (rivolto agli alunni delle scuole primarie) è piaciuto tantissimo e c’è stato

anche un proseguo fuori dagli orari scolastici. Si gioca su cemento, asfalto, parquet e sintetico. C’è grande voglia e si sono appassionati tutti – ha evidenziato –. Puntiamo sui ragazzini perché, quando nasce un nuovo sport, non c’è mai una scuola di base. Vogliamo creare da subito un buon progetto”.

L’evento del 25 aprile sarà solo il primo di una serie di giornate dedicate a far conoscere ai

bolognesi un’attività stretta parente del tennis. Sempre sotto Tettoia Nervi, il 22 e 23 giugno si terrà l’evento “Pickleball al Centro”, in collaborazione con ACSI Pickleball Nazionale e il CentroBorgo di Bologna. E, proprio all’esterno dello storico centro commerciale, dal 16 maggio al 30 luglio, verranno allestiti due campi di prova. Il tutto sarà gratuito, con lo scopo di promuovere sempre più una disciplina transgenerazionale.