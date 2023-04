’60 volti per sessant’anni’, mostra di Amnesty al ’Marie Curie’

A Savignano grande successo presso l’Istituto superiore ’Marie Curie’ della mostra promossa dalla sede Amnesty di Cesena dal titolo ’60 volti per 60 anni’ ovviamente in occasione del 60° anniversario dell’associazione. Il personale docente dell’Istituto ha saputo intercettare la domanda dei giovani studenti di conoscere la lunga e travagliata storia delle rivendicazioni e delle conquiste dei diritti fondamentali dell’umanità. I docenti che hanno collaborato alla realizzazione del corso ’Conosciamo i nostri diritti’, finanziato da fondi europei Pon hanno cercato di accompagnare gli studenti e le studentesse attraverso un percorso storico e filosofico in cui, ripercorrere le tappe fondamentali della storia dei diritti fosse occasione di riflessione filosofica sul loro valore e sulla ricaduta di quelle conquiste sulla nostra vita quotidiana.

A questo proposito si inserisce la testimonianza resa dagli operatori di Amnesty International che per tutto il mese di marzo hanno fatto toccare con mano a studenti e a studentesse il valore e l’importanza dell’attivismo. Sono state esposte 60 raffigurazioni effettuate dai ragazzi dell’Istituto Tecnico di Rho e la mostra curata dai referenti Amnesty di Cesena. Dice Rosanna Madonna vice preside del Marie Curie: "La mostra fa parte di un percorso che ha coinvolto 200 ragazzi per 14 moduli finanziati dalla Comunità Europea. Dopo Savignano la mostra verrà allestita a Cesena allo Scientifico Righi e poi a Lecce". Ha concluso il vice sindaco Nicola Dellapasqua (nella foto con i ragazzi): "Progetti come questo ci fanno guardare al futuro certi che il Marie Curie sta formando i cittadini di domani".

Ermanno Pasolini