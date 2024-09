Adamo: "Mi diverto, la categoria non conta"

"Guardo la partita, non i risultati: anche a Sassuolo ero stato contento, ma se serve parlare di voglia di riscatto, bhe, mi va benissimo come sono andate le cose contro il Catanzaro".

In sala stampa al termine del match che ha regalato ai bianconeri il secondo successo in tre incontri (due su due in casa), mister Michele Mignani si è goduto il momento: "La squadra non aveva bisogno di dimostrarmi niente, li vedo ogni giorno, sono sempre sul pezzo. Meritano i complimenti. Avevamo di fronte un avversario di qualità e fisicità. Non era facile, ma siamo andati in vantaggio, soffrendo e concedendo magari un po’ di campo, ma riuscendo anche a costruire delle buone ripartenze. In occasione di una di queste è arrivato il 2-0. Vorrei concedere meno possesso palla, ma dall’altra parte ci sono sempre squadre forti, ben organizzate e ben allenate".

Per la prima volta il Cavalluccio non ha incassato gol: "E’ un dato importante, i campionati si vincono con le migliori difese. E’ merito di tutti, compresi gli attaccanti, sempre disponibili a sacrificarsi".

Emanuele Adamo, che in sala stampa ha incassato l’endorsement del tecnico, in campo ha impreziosito la sua prima partita da titolare in cadetteria segnando il suo primo gol in B: "Sono contento, ma serve iniziare facendo i complimenti alla squadra: senza i miei compagni non ci sarei riuscito. In ogni caso tra la B e la C personalmente non trovo grandi differenze: certo ci sono avversari di un altro livello, però poi quello che conta è che quando vado in campo mi diverto sempre. Sono uno che si impegna, in qualunque contesto. Lavoro tutta la settimana per arrivare al top alla partita: alla fine sono un po’ stanco, perché attacco e difendo tutto il tempo... Ne vale la pena. Vincere è stato importante, ci ha aiutato a ricostruire la fiducia subito dopo una sconfitta"