Anziana ciclista travolta da un’auto guidata da un 80enne

Un’anziana in bicicletta è stata travolta da un automobilista che non ha rispettato la precedenza. L’incidente, fortunatamente senza conseguenze gravi, è stato rilavato dalla polizia locale ed ha visto coinvolte una Opel Corsa, alla cui guida c’era un uomo di 80 anni residente a Cesena, e una bicicletta condotta da una donna di 77 anni. Nell’immettersi dalla via Abruzzo sulla via Piemonte (nella foto), l’80enne ha urtato la bicicletta proveniente da via Piemonte. A seguito dello scontro, la donna ha riportato solo lievi ferite. Subito soccorsa dai passanti e successivamente dal personale medico del 118, è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale "Bufalini" per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Illeso il conducente dell’Opel Corsa, al quale è stato contestato l’articolo 145 comma 4 del Codice della Strada per mancata precedenza, nonostante la segnaletica presente.

La polizia locale sottolinea comunque che In merito alla sicurezza in bicicletta, il Codice della Strada prevede l’utilizzo delle luci e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in modo particolare quando si transita all’esterno dei centri abitati in orari serali/notturni.

e. p.