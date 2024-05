Cesenatico ospita le finali nazionali per club

Alla Beach Arena di Cesenatico oggi prendono il via le Aibvc Finals Club Series, le fasi finali delle squadre di beach volley che nei mesi scorsi si sono sfidate in tutta Italia.

Sino a domenica oltre 1.300 atleti (è record) daranno vita a uno spettacolo unico, in una delle prime grandi sfide sulla sabbia della stagione 2024, dopo essersi date battaglia in una lunga stagione indoor vissuta sui campi invernali.

L’Associazione italiana beach volley club ha scelto ancora una volta Cesenatico, portando in questo spicchio di riviera i migliori beachers suddivisi nelle categorie serie A, serie B, Eccellenza, Amatoriale e varie di giovani femminili e maschili.

Il teatro è ancora nel grande impianto allestito di fronte a piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo e del Grand Hotel Cesenatico. Tuttavia non sono sufficienti i 40 campi ricavati nella grande area, così sono stati stretti accordi per installare altri 13 campi negli stabilimenti balneari del centro, per arrivare a 53.

L’organizzazione è curata da Paolo Caponigri, Alma Steel sarà il title sponsor, mentre fra i partner ci sono la regione Emilia Romagna, Bper Banca, Decathlon fornitore ufficiale, Visit Cesenatico e Comune di Cesenatico che ha patrocinato l’evento. I Media partner sono il Resto del Carlino, Sport2u e Radio Bruno.

Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, sottolinea l’importanza dell’evento: "Le Aibvc Finals Club Series a Cesenatico sono un’ulteriore conferma dell’attrattività del nostro territorio per le grandi manifestazioni sportive, segno della capacità di fare squadra delle nostre imprese, associazioni e amministrazioni, unite per raggiungere traguardi importanti e qualificanti. Ed è anche il segno dell’impegno della Regione che, in questi anni, ha puntato e creduto nello sport come occasione non solo di divertimento, ma anche per veicolare valori importanti per le comunità, quali l’inclusione e la socialità. Dobbiamo ricordare che sport e turismo rappresentano un binomio indissolubile per l’Emilia-Romagna".

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha sottolineato che "il beach volley fa parte della tradizione di Cesenatico ed è uno sport che tutti almeno una volta nella vita abbiamo praticato. Ospitare le finals significa poter vedere da vicino atleti di alto livello, che diventeranno una festa collettiva della città".

Alla presentazione svoltasi ieri al Museo della Marineria sono intervenuti anche Dionisio Lequaglie, presidente della Aibvc, il patron della Caponigri Events, Thomas Casali fondatore della Beach Volley University e Federica Cimini di Decathlon, che ha presentato il nuovo pallone da beach volley realizzato appositamente per le Aibvc Finals Club Series.

Giacomo Mascellani