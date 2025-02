Assaggio della prossima stagione. Via al workshop dell’ospitalità

Oggi e domani si svolge l’edizione 2025 del workshop dell’ospitalità organizzato da Adac Federalberghi Cesenatico, con due giornate all’insegna di showcooking dedicati al breakfast e al brunch, aperitivi ed assaggi di cocktail estivi, approfondimenti, incontri formativi e presentazione di nuovi prodotti e servizi. "E’ un appuntamento canonico prima della stagione estiva – dice il presidente degli albergatori di Cesenatico Alfonso Maini – perché vogliamo presentare le novità che ogni azienda propone, un aiuto nelle scelte che, come albergatori, dobbiamo fare ogni giorno per essere più forti e competitivi, in un mercato sempre più complesso ed esigente. Come associazione è necessaria una visione comune e quindi una presa di posizione unitaria, per continuare a crescere e sviluppare le nostre attività. Abbiamo davanti, nonostante tutto, anni ricchi di opportunità e dobbiamo saperle cogliere". Durante il workshop verrà presentato l’Annuario Fornitori 2025, con le nuove proposte merceologiche a prezzi vantaggiosi, delle aziende partner di Adac. Oggi dalle 9.30 alle 18, interverranno lo chef Gaetano Barbuto su "L’evoluzione dal breakfast al brunch vincente, con una particolare attenzione ai costi di gestione" ed il bar tender Loris Mesini su "Idee per nuovi aperitivi e cocktail estivi". Domani, dalle 9.30 alle 18, interverranno Lorenzo Cesarotto, formatore di Team Work, con "5 azioni di revenue management per aumentare il fatturato", il formatore Andrea D’Angelo su "Il controllo di gestione e l’importanza della suddivisione in reparti", Matteo Buda di Sviluppo crediti e convenzioni RomagnaBanca su "Agevolazioni e contributi, tutte le opportunità per il turismo", e a seguire Silvia Iommi, Nicola Delvecchio e Maria Antonietta Pelliccioni.

g.m.