Stalking e minacce a un collega. Un 35enne finisce in carcere dopo aver violato tutti i divieti

Nonostante divieti e misure cautelari varie non ha mai interrotto i suoi atti persecutori nei confronti di un collega di lavoro. Così i Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, 35enne, italiano, residente in zona, ritenuto presunto responsabile del reato di atti persecutori in danno di un collega di lavoro.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia della vittima, hanno consentito ai militari di documentare l’inefficacia delle misure cautelari già in atto e più precisamente divieto di avvicinamento alla persona offesa, arresti domiciliari, divieto di comunicazione con la vittima con qualunque mezzo e divieto di dimora nel comune di Cesena, cui l’indagato era sottoposto dal gennaio scorso per gravi minacce e reiterate condotte violente ai danni della stessa persona.

Rintracciato dai Carabinieri nell’immediatezza dell’abitazione del collega di lavoro che continuava a perseguitare, l’uomo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, portato in carcere a Forlì, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

e. p.