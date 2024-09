Associazione Telemaco in festa per i 25 anni

L’associazione culturale Telemaco festeggia il primo quarto di secolo di vita. È un viaggio iniziato nel 1999 e da allora un nutrito gruppo di volontarie e volontari, con in testa il presidente Eric Benedetti, si sono dedicate ai giovani, alla cultura, al teatro e alla musica, includendo sempre le persone diversamente abili, quando la parola "inclusione" non era inflazionata come oggi. Benedetti, 25 anni sono un traguardo importante, si ricorda come avete iniziato? "E’ un’avventura nata da un’iniziativa dell’amministrazione comunale di Cesenatico ’Le stagioni dell’aggregazione’ con il quale i giovani potevano riunirsi condividendo passioni ed aspirazioni, abbiamo così iniziato a realizzare spettacoli teatrali, rassegne musicali, cineforum e successivamente siamo confluiti in Telemaco promuovendo progetti con l’integrazione di ragazzi disabili". Il progetto "Tana liberi tutti" è il vostro marchio di fabbrica. "Ne siamo orgogliosi, il 1° giugno siamo tornati in scena al Fulgor di Gambettola, tutto il pubblico si è commosso con noi. Lo spettacolo ’Ciak si gira, una mezza disgrazia sul set’ è stato davvero una sfida che ci ha permesso di ritrovarci tutto sul palco con vecchi e nuovi amici, in un evento che si è aperto con la proiezione del trailer realizzato al Teatro Bonci di Cesena con protagonista Carolina Casadei, che annuncia il nostro primo docufilm". Quando si terrà la festa? "Ieri sera in piazza della Libertà a Gatteo a Mare abbiamo organizzato il concerto dei Ridillo, con la Casina del volontariato allestita e i volontari dell’Auser Giulio Cesare che hanno preparato le cantarelle. Il 7 settembre torneremo in piazza della Libertà con il duo acustico Ape90, gli artisti di Lotus Music Production, i ballerini della scuola di danza Kriterion ed altri ospiti". Quella coi Ridillo è una collaborazione importante. "Loro sono un grande gruppo a livello nazionale ed il nostro amico Daniele Bengi Benati dei Ridillo ha già presenziato diverse volte in giuria per il contest di Telemaco". Telemaco non è soltanto teatro. "Da qualche anno abbiamo dato vita all’iniziativa #donauntappo che oltre ad integrare persone con disabilità nella raccolta e riciclo dei tappi di plastica ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’ecologia, da subito moltissime attività hanno aderito rendendosi disponibili come punto di raccolta; sino ad ora abbiamo raccolto 5mila chilogrammi di tappi". All’orizzonte c’è anche un festival musicale. "Stiamo lavorando a ’Telemaco on stage’ per dare visibilità ad artisti con disabilità". A chi dedicate la festa dei 25 anni? "A tutti gli amici e sostenitori ed in particolare a Ilaria Rossini, socia volontaria che è venuta a mancare prematuramente".

Giacomo Mascellani