Filippa Lagerback tra Cesena e il Savio

Le bellezze storiche e naturalistiche della città di Cesena e della Vallata del Savio tornano in televisione con la rubrica di Filippa Lagerbäck ‘Le Vie Green di Filippa’, inclusa all’interno del format ‘Icarus Ultra’ in onda su Sky Sport e Cielo che racconta viaggi e avventure all’insegna della sostenibilità ambientale e dei valori green, utilizzando lo sport outdoor come messaggio di salute, condivisione, benessere e bellezza.

L’appuntamento con il piccolo schermo, sul canale di Sky Sport Arena, è per lunedì 28 aprile, alle ore 18.30. A seguire: martedì 29 aprile, ore 6, mercoledì 30 alle ore 7.30 e alle ore 16, e sabato 3 maggio alle ore 11. Ulteriori repliche saranno trasmesse domenica 4 maggio alle ore 6 e, in serata, alle ore 22.15, sempre su Sky Sport Arena.