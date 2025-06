Baby kit per 225 neonati: "Sosteniamo le famiglie"

Si è tenuta nei locali della Biblioteca Malatestiana Ragazzi la cerimonia di consegna del kit ‘Benvenuto bebè’ alla presenza di 225 bambini nati a Cesena nel secondo semestre del 2024. Ad incontrare le famiglie sono stati il sindaco Enzo Lattuca, vari assessori, la dirigente del settore cultura e Biblioteca Malatestiana, Ausl Romagna, Agenzia per la famiglia, Centro per le famiglie e Centro di aiuto alla vita.

"Abbiamo incontrato – commenta il sindaco – i genitori dando loro il benvenuto in Biblioteca Malatestiana, la ‘Casa dei libri. Di bambini ne nascono sempre meno, e proprio per questo è fondamentale aumentare la cura e l’attenzione che dedichiamo a quelli che nascono. Vogliamo che Cesena sia una città accogliente, a partire dai servizi educativi per l’infanzia: ne stiamo costruendo di nuovi, e a settembre apriremo nuovi spazi all’Osservanza".

"Il kit che abbiamo consegnato questa mattina – prosegue il sindaco – contiene tante informazioni utili che se da un lato potranno rendere i genitori più preparati in relazione ai servizi presenti in città, alle attività proposte e alle azioni intraprese, dall’altro invitano tutti loro a contattare i nostri uffici, a partire dall’agenzia per la famiglie per ulteriori richieste. Siamo a disposizione di tutti loro".

A ciascuna famiglia è stato consegnato un baby kit contenente prodotti per l’igiene personale per il piccolo, un libro per l’infanzia selezionato tra le pubblicazioni consigliate nell’ambito del progetto ‘Nati per Leggere’, inoltre una guida con i servizi educativi pubblici e privati del territorio comunale, una tessera sconto offerta dalla farmacia San Biagio di Bora di Mercato Saraceno e un omaggio offerto alle famiglie dal Centro di Aiuto alla Vita.