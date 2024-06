Bagno, la dote di Baccini: "Ecco i progetti finanziati"

Da oggi cittadini chiamati al voto. I sindaco uscente, dopo due mandati (dal 2014 al 2024), Marco Baccini, nel cedere il testimone da primo cittadino del Comune di Bagno di Romagna, ha inviato una nota su "Interventi e progetti dell’Ente comunale per i candidati sindaci". Baccini, dopo ringraziamenti e saluti ha elencato 16 temi, che a suo avviso rappresentano i più importanti progetti in corso per l’ente comunale e per la comunità. "Si tratta di un elenco strutturale – scrive – che può essere utile al futuro sindaco. Si tratta di una bella dote, che include opere e progetti già avviati per un valore complessivo di 8.103.000 euro, di cui 4.053.000 hanno già la relativa copertura finanziaria. Per ora rimane formalmente scoperto il Ponte Bailey, per il quale occorre seguire la procedura di ottenimento del finanziamento di 3.050.000 euro e la riqualificazione di Piazza Martiri per un importo di 1.000.000 di euro". Prosegue poi Baccini: "Nell’elenco compaiono i cantieri già avviati e finanziati del Macello Comunale per 160.000 euro, di riqualificazione del Lago di Acquapartita per 650.000 euro, di ampliamento della Casa Protetta Camilla Spighi per 750.000 euro, di riqualificazione in ostello turistico della ex scuola di Casanova dell’Alpe per 100.000 euro e di riqualificazione complessiva del Sentiero degli Gnomi per 86.000 euro. Tre i progetti già finanziati e che aspettano di essere avviati, quali la nuova palazzina con 7 appartamenti di edilizia residenziale protetta in località Bordoni, già finanziata nel bilancio comunale per 2.000.000 euro. Poi la manutenzione delle strade per 217.000 euro e la riqualificazione del Ponte dei Frati per 90.000 euro".

gi.mo.