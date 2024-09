Il rilancio del brand Vicini: “Ecco la nuova collezione”

San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), 26 settembre 2024 – Una novità inaspettata, ma sufficiente per riaccendere un lumicino di speranza tra gli operatori di un distretto che sta affrontando, ora, uno dei periodi probabilmente più difficili della sua storia: è stata accolta così, a San Mauro Pascoli, la notizia del rilancio di Vicini, storico brand del polo calzaturiero romagnolo, oggi parte del gruppo Giuseppe Zanotti (a sua volta detenuto, per una quota pari al 30% del capitale, dal fondo L. Catterton, partecipato dal colosso francese Lvmh).

Secondo una nota diramata nei giorni scorsi dallo stesso gruppo Zanotti, Vicini – marchio fondato negli anni Settanta dall’imprenditore Giorgio Vicini, che ha mosso i primi passi nel settore accanto a un altro ‘big’ di San Mauro, Quinto Casadei – tornerà sul mercato con la collezione primavera-estate 2025. La collezione reinterpreta, in chiave contemporanea, la prestigiosa eredità del marchio, grazie a un attento lavoro di riscoperta portato avanti da un team interno di giovani designer. I modelli, tutti rigorosamente made in Italy, sono pensati “per una clientela moderna ed esigente – si legge ancora nella nota –, alla ricerca di calzature dall’ottimo rapporto tra design, qualità e prezzo”. Il brand punta a inserirsi, dunque, nella nicchia del cosiddetto ‘lusso accessibile’, un mercato che vuole fornire un’alternativa ai marchi consolidati del lusso tradizionale, attualmente alle prese con una pesante flessione, manifestatasi a livello globale. Lo spirito “divertente e colorato” del passato è stato reinterpretato in un’ottica contemporanea.

“La parola chiave – prosegue ancora la nota – è geometria, espressa attraverso forme squadrate e linee nette, enfatizzate dai tratti distintivi di Vicini: la fodera e la suola bianche, il maxi-logo, il rivetto logato e i colori pieni e netti”. L’offerta include ballerine, slingback (scarpe con la punta chiusa e il tallone scoperto) e diverse opzioni di sandali e sabot, sviluppati su più altezze, dal piatto alla zeppa, passando per i tacchi 50 mm e 80 mm, che si adattano a svariate occasioni ed esigenze. I materiali utilizzati sono nappa, vernice, denim e sughero. La palette dei colori è definita “vitaminica”, con tonalità pop e fluo accostate al bianco, al beige e al nero. Pienamente rispettata una delle caratteristiche più importanti del marchio fondato da Giorgio Vicini, l’attenzione a comfort e praticità. Le calzature Vicini saranno esposte negli showroom aziendali del gruppo e vendute in selezionate boutique multimarca in tutto il mondo.