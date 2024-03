Notte degli Oscar, ai piedi delle star brillano le scarpe di casa nostra

Cesena, 12 marzo 2024 – Archiviata la notte degli Oscar 2024, andata in scena tra domenica e lunedì al prestigioso Dolby Theatre di Hollywood, è arrivato il momento di curiosare fra i look sfoggiati dalle celebrities e segnalare eventuali scivoloni – veri o di stile – sul tappeto rosso più famoso del mondo.

A proposito di scivoloni, è bene precisarlo subito: non arrivavano certo dal distretto di San Mauro Pascoli le mega zeppe indossate da Liza Koshy, ex-youtuber pressoché sconosciuta alle nostre latitudini e protagonista, suo malgrado, di un memorabile capitombolo davanti ai flash dei fotografi. Le creazioni delle maison sammauresi sono comparse, invece, ai piedi di tante altre star, aggiungendo quel tocco di eleganza in più che ha reso vincenti i loro outfit.

A cominciare dalla cantante Ariana Grande, che si è fatta contagiare dall’effetto ‘Barbie’ e si è presentata con un voluminoso abito ‘total pink’ di Giambattista Valli. Sebbene si intravedessero appena, le decolleté ‘Pump 105’ di Gianvito Rossi – naturalmente rosa, in tinta con l’abito – hanno strappato gli applausi degli addetti ai lavori. Splendida anche la 48enne attrice Eva Longoria, resa celebre dalla serie tv ‘Desperate housewives’ e attualmente impegnata anche nel sociale, tanto che il magazine ‘Usa today’ l’ha inclusa, di recente, fra le ‘Donne dell’anno’, capaci di guidare il cambiamento.

All’abito nero con spacco vertiginoso, chiuso da una foglia-gioiello, Longoria ha abbinato le decolleté in satin ‘Axel’ di Alevì Milano, brand ideato da Perla Alessandri (figlia di Luciano, fondatore dell’azienda sammaurese Grey Mer) e Valentina Micchetti.

Non poteva mancare Giuseppe Zanotti: sue erano, infatti, le calzature indossate dalle ex supermodelle Liz Hurley e Heidi Klum, entrambe sulla cresta dell’onda negli anni Novanta e tuttora in forma smagliante, e dalla giovane attrice Beatrice Grannò, nota ai più per aver recitato nella fiction Rai ‘Doc’.

Dalle top model degli anni Novanta a una degli anni Duemila: Kylie Jenner, ora imprenditrice nel settore della cosmetica, ha sfoggiato uno dei look più sensuali al party Vanity Fair, che segue la cerimonia di conferimento degli Oscar. Ai piedi, un paio di sabot creati per lei dalla maison Sergio Rossi.

Infine, la cantante e attrice Andra Day, famosa per aver magistralmente interpretato il ruolo della cantante jazz Billy Holiday in un film del 2022, ha scelto un paio di sandali dall’inconfondibile tacco ‘Blade’ di Casadei.

Non era sul red carpet del Dolby Theatre, ma continua a far parlare di sé la ‘Tortellino bag’ di Federico Cina: nei giorni scorsi, a dedicarle ampio spazio è stato il magazine sudcoreano ‘Front a magazine’, che ha definito il giovane stilista, originario di Sarsina, "un designer esperto, ormai in grado di raccogliere l’eredità di marchi italiani d’eccellenza come Zegna, Salvatore Ferragamo e Giorgio Armani".