Camionista urta cantiere in A14: il tir si ribalta e lui muore / Video

Cesena, 11 aprile - Tragedia lungo l’A14, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Cesena. A perdere la vita, intorno alle 11 di questa mattina, è stato un camionista che conduceva un mezzo con rimorchio di un’azienda cesenate che trasportava farina. La motrice del suo mezzo ha urtato uno dei veicolo di servizio, di quelli che avvisano gli utenti dell’autostrada della presenza di lavori lungo la carreggiata in lento movimento.

Il mezzo di servizio contro cui ha urtato il camion, ribaltandosi (foto Ravaglia)

Ed è proprio contro il segnale sul furgone che si è scontrato il mezzo pesante, il cui conducente ha perso il controllo. Come conseguenza all’impatto, il rimorchio si è inclinato, rovesciandosi su un lato e disperdendo così parte del contenuto sull’asfalto.

La dinamica di quanto accaduto ha fatto immediatamente scattare l’allarme, dal momento che la situazione è fin da subito parsa gravissima, tanto che la richiesta di aiuto è stata immediata. Sul posto sono così corsi i sanitari del 118 che purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, rimasto vittima del forte urto. In effetti la cabina e il posto guida sono risultate le parti maggiormente danneggiate.

L'incidente lungo l'autostrada A14 in cui è morto un camionista di Cesena (foto Ravaglia)

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto, sono al lavoro le pattuglie della polizia autostradale di Forlì, intervenute sul posto per occuparsi dei rilievi. Tra le ipotesi al vaglio – tutte ancora da verificare – ci sarebbe anche quella di un urto contro il mezzo adibito alla segnaletica stradale avvenuto nell’ambito di una manovra, magari in direzione del vicinissimo svincolo cesenate. In effetti l’azienda alla quale appartiene il mezzo pesante, si trova proprio a poca distanza da quel casello.

Incidente in A14: è morto un camionista (foto Ravagalia)

Il traffico è rimasto bloccato per ore, dal momento che per rimuovere dalla carreggiata i veicoli incidentati è stato necessario l’intervento di un’autogru. Dunque lungo l’autostrada si sono formate lunghe code e le conseguenze si sono riversate anche sulla viabilità ordinaria della zona, chiamata ad assorbire il traffico intenso di chi si è visto costretto a uscire al casello precedente di Forlì, scegliendo poi percorsi alternativi fino a reimmettersi sulla A14 utilizzando lo svincolo a valle dell’incidente.