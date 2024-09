Caritas nel convento dei frati. Il Pd: "Attacchi strumentali"

Il Partito Democratico di Cesenatico interviene sull’addio dei "Fratelli di San Francesco" e sull’apertura di un centro Caritas nella chiesa dei Cappuccini. La segretaria Valentina Montalti (nella foto) sottolinea una delle vocazioni del luogo di culto: "La chiesa dei Cappuccini con la presenza dei frati è sempre stato un presidio importante per tutta la cittadinanza di Cesenatico e la Diocesi garantirà comunque le funzioni religiose nonostante il trasferimento dei frati, che sottolineo è stato irrevocabile. Il sindaco Matteo Gozzoli si è attivato per far riconsiderare questa posizione, ma ricordiamo che è la Curia la proprietaria ed è questa istituzione a decidere come utilizzare la chiesa. A nostro avviso il trasferimento qui della Caritas consentirà ai volontari di lavorare ancora meglio, in sinergia con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno". Mario Drudi, capogruppo del Pd in consiglio comunale, interviene sotto il profilo politico: "Sono surreali gli attacchi della Lega al sindaco e all’Amministrazione, che mettono in cattiva luce Cesenatico. Questi politici cavalcano in maniera strumentale la vicenda, parlano di degrado, di violenza e di situazione intollerabili, ma negli ultimi anni non sono mai intervenuti in consiglio comunale per segnalare o denunciare situazioni spiacevoli. Trovo pericoloso e poco responsabile creare un clima di tensione di questo tipo. L’Amministrazione comunale come sempre lavorerà in maniera attenta e precisa insieme alla Polizia Locale per supportare i volontari della Caritas, che hanno garantito la presenza di vigilanza".

g.m.