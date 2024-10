’Carte in Dimora’, Casa Moretti apre le porte

Casa Moretti di Cesenatico partecipa alla terza edizione di "Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche, storie tra passato e futuro". Il prestigioso istituto, ricavato nella casa affacciata sul porto, dove nel secolo scorso visse il poeta e scrittore Marino Moretti, è coinvolto nell’evento organizzato dall’associazione Dimore Storiche Italiane e quindi sabato 12 ottobre sarà aperto gratuitamente. Beatrice Fontaine, presidente della sezione Emilia-Romagna dell’associazione, crede in questa iniziativa: "Dopo il successo dello scorso anno, Carte in Dimora ritorna per la terza volta, per rispondere all’interesse e alla curiosità che i cittadini e i turisti dimostrano sempre più di nutrire, per il patrimonio storico e culturale custodito dalle nostre dimore. Non a caso questa proposta mira a sottolineare il ruolo delle Dimore Storiche a livello sociale, economico e culturale per l’intera Emilia-Romagna. Le realtà private associate a noi conservano al loro interno archivi e biblioteche che, attraverso documenti come carte, libri e manoscritti, raccontano la storia del territorio e la sua evoluzione. Si tratta di un patrimonio culturale tutelato e valorizzato, soprattutto in giornate come questa, che hanno l’obiettivo di evidenziare la relazione indissolubile tra ogni dimora e il territorio che la ospita, esaltandone anche il valore sociale". Carte in Dimora ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dell’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani. La manifestazione si svolge grazie alla collaborazione con la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura e con la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura, nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. Nella giornata di domenica 13 ottobre si proseguirà con "Domenica di Carta", iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura in cui Biblioteche pubbliche e Archivi di Stato saranno aperti al pubblico. Inoltre, all’edizione di quest’anno è stata conferita la "Medaglia del Presidente della Repubblica", riconoscimento attribuito dal capo dello Stato Sergio Mattarella per l’interesse istituzionale, culturale e sociale dell’evento. Nella nostra provincia di Forlì-Cesena, Casa Moretti di Cesenatico, partecipa all’iniziativa assieme alla Biblioteca Musicalia di Villa Silvia Carducci a Cesena, la Casa Studio di Ilario Fioravanti a Roncofreddo e la Fondazione Casa Artusi a Forlimpopoli, tutte realtà appartenenti all’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale pubblico e privato.

Giacomo Mascellani