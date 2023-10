Caterina Tisselli, un libro e trent’anni di poesie

Successo per la presentazione della raccolta di poesie ‘L’itinerario del cuore’, ultima opera della poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli. L’iniziativa si è tenuta nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria Goretti a San Mauro Mare. Alla serata, nel trentennale della produzione poetica della Tisselli, sono intervenuti il parroco Don Giorgio Budellini; la vicesindaca del Comune di San Mauro Pascoli Cristina Nicoletti; Alfonso Ferrara presidente dell’Associazione ‘Un cuore per tutti’; Alfonso Cataldo presidente Anc Sezione Carabinieri di Cesenatico e Giuliana Brigliadori coordinatrice dell’Associazione Culturale ‘Il posto delle fragole’ del Comune di BellariaIgea Marina. La Tisselli ha declamato testi dedicati ad amici a personaggi ad enti pubblici alle autorità. Prima

della presentazione ufficiale ha voluto omaggiare con un pensiero poetico la memoria di due giovani sammauresi: Silvana Stefanelli e Fulvio Balestri ‘Fufi’, deceduti recentemente e molto conosciuti e apprezzati per le loro capacità lavorative e umane da tutti i compaesani. CaterinaTisselli ha poi invitato i presenti in sala ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento per ricordare le vittime delle guerre in Ucraina e in Israele. Per un anelito di speranza ha declamato la poesia ‘Per un Mondo di Pace’ quale monito per un futuro migliore per tutto il Mondo.