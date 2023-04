Cena al Dolceriso per Emergency

Una cena solidale per sostenere le attività di Emergency. Venerdì alle 19.30, al ristorante Dolceriso di Cesena, si terrà un momento conviviale per raccogliere fondi da destinare all’associazione fondata nel 1994 da Gino Strada, che dalla nascita ad oggi ha curato 12 milioni e mezzo di persone in più di 20 paesi in tutto il mondo. In Italia sono attivi oltre 2mila volontari, organizzati in circa 140 gruppi. Tra questi, il gruppo di Forlì-Cesena che opera sul nostro territorio da più di 20 anni e i cui volontari illustreranno durante la serata i progetti di Emergency in Italia e nel mondo. Presenza di spicco sarà quella del dottor Marcello Zavatta, responsabile della chirurgia ortopedica della Medical Division di Emergency, il quale porterà la propria testimonianza sulle missioni svolte per Emergency in Afghanistan e Sierra Leone.

La cena macrobiotica ha un costo di 25€ e parte del ricavato sarà devoluto ad Emergency. Prenotazione obbligatoria al 335 5869825 o 339 6744542.